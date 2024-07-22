يترقب مشجعو ليفربول الإنجليزي انطلاق منافسات الموسم المقبل 2024 – 2025 وهو الأول للريدز بعد رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب الذي تولى المهمة على مدار فترة تتخطى 9 أعوام كاملة.

وتولى المهمة المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يأمل السير على نهج كلوب وتحقيق الألقاب مع ليفربول.

ويخطف الهداف المصري محمد صلاح اهتمام جماهير الريدز خاصة أنه نجم الشباك في تشكيل ليفربول بخلاف أنه يخوض الموسم الأخير في عقده الحالي مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 2025.

ويطمع محمد صلاح في خوض معركته الأخيرة مع ليفربول بتوهج شديد لعدة أسباب تستعرضها "إرم نيوز" في التقرير التالي:

ملف التجديد

يطمع محمد صلاح صاحب الـ 32 عامًا في تقديم مستويات مبهرة في آخر مواسمه خلال تعاقده مع ليفربول.

ويأمل صلاح تقديم نفسه بثوب مختلف مع مدرب جديد خاصة أنه لم يتدرب في ليفربول سوى مع كلوب فقط.

ويعني تألق صلاح تحت قيادة سلوت وظهوره بالمستوى المبهر الذي يطمع النجم المصري في تقديمه فتح الباب أمام إمكانية تجديد عقده مع الفريق للاستمرار مع الريدز.

وأظهر صلاح بالفعل تركيزًا شديدًا في فترة الإعداد مع ليفربول وخاصة على المستوى البدني، كما أنه لم يتمسك بخوض دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر للانخراط في تدريبات فريقه.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وشارك اللاعب الملقب بـ"الملك المصري" خلال 349 مباراة، وسجل 211 هدفًا كما قدم 89 تمريرة حاسمة مع الريدز.

وشارك صلاح في الموسم الماضي خلال 44 مباراة، وسجل 25 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه، رغم ابتعاد ليفربول عن المنافسة.

وجهة أوروبية

يطمع أيضًا صلاح حال تألقه مع ليفربول في إيجاد وجهة جديدة إذا رحل عن ليفربول، ولكن داخل أوروبا.

وخاض النجم المصري تجارب في 3 دوريات أوروبية وهي إيطاليا وسويسرا وإنجلترا، ولكن ربما يعطي تألقه إمكانية اللعب في دوري آخر لم يتواجد به من قبل مثل الدوري الإسباني أو الألماني أو الانتقال إلى فريق كبير آخر في إنجلترا.

العروض السعودية

يبقى الهدف الأخير لصلاح هو الحفاظ على سعره وراتبه السنوي حال انتقاله للدوري السعودي.

ورفض ليفربول رحيل صلاح في بداية الموسم الماضي، رغم تلقيه عروضاً ضخمة من ناديي الهلال والاتحاد بالدوري السعودي.

وأغلق صلاح الباب أمام الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، ولكن يسعى النجم المصري للحفاظ على تألقه والظهور بشكل لافت ليحافظ على قيمة راتبه السنوي الضخم وأيضًا اهتمام الأندية الكبرى في المملكة.

ونشر صلاح تغريدة ألمح خلالها لرغبته في البقاء في الموسم الجديد مع ليفربول لتحقيق البطولات.