أعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وفاة شرار حيدر نجم منتخب العراق السابق.

وكتب عدنان درجال عبر حسابه في منصة "X": "ببالغ الحزن والأسى نعزي الوسط الرياضي والأسرة الكروية وعائلة الفقيد برحيل اللاعب الدولي ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر، ونسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه ويلهمنا على فراقه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونقلت وسائل إعلام عراقية أن شرار حيدر توفي عن 52 عامًا في أحد المستشفيات التركية.

وسبق أن شغل شرار حيدر منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أكثر من مرة، وترأس لأكثر من ثلاث دورات نادي الكرخ.