في حوار خاص مع "إرم نيوز".. رابح ماجر يختار أفضل محترف عربي ومرشحه للكرة الذهبية

أكد الاسطورة الجزائرية رابح ماجر أن الأندية العربية لم تظهر بالمستوى المطلوب في النسخة الاولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا، باستثناء فريق الهلال السعودي.

وأشار في حواره الخاص مع موقع "إرم نيوز"، إلى النجم المصري عمر مرموش من بين اللاعبين العرب الذين جذبوا انتباهه في المسابقة رغم أن فريقه مانشستر سيتي كان بعيدا عن مستواه.

وأكد أن مرموش سيقدم إضافة كبيرة لفريقه الإنجليزي مثلما يقدمها مواطنه محمد صلاح مع ليفربول.

وإلى نص الحوار:

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*ما رأيك في النسخة الأولى لمونديال الأندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا من الناحية الفنية؟

كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة؛ إذ كشفت عن مواهب جيدة وأندية قدمت مباريات قوية، إضافة إلى حضور فرق كبيرة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبوتافوغو وبالميراس وانتر ميلان في هذه البطولة العالمية.

*ما هي أبرز المفاجآت التي شهدتها البطولة؟

مونديال الأندية شهد مفاجآت عديدة أبرزها فريق تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب، خصوصا أنه لم يكن مرشحا للفوز بالبطولة ولكنه فاجأ الجميع وفاز بثلاثية نظيفة على حساب باريس سان جيرمان الذي قدم بداية قوية في هذه النسخة بالفوز على أتلتيكو مدريد برباعية، ثم الخسارة التي أثارت تساؤلات كثيرة بهزيمة بطل أوروبا أمام بوتافوغو بهدف يتيم، ولكن هذه هي كرة القدم التي تعطي بعض المفاجآت.

*ما رأيك في تتويج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب المونديال على حساب باريس سان جيرمان؟

فريق تشيلسي خسر أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1/3، خلال مبارياته في دور المجموعات لكن النادي اللندني صعد في الأخير للمباراة النهائية وقدم أداء كبيرا، بينما قدم سان جيرمان مستوى متواضعا جدا رغم أنه كان المرشح الأبرز للفوز باللقب.

*ما رأيك في أداء الفرق العربية في مونديال الأندية؟

للأسف الأندية العربية لم تقدم الكثير في هذه النسخة من كأس العالم للأندية وأبرزها فريق الأهلي المصري رغم تعادله في بداية المشوار أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الخسارة أمام بالميراس بهدفين دون رد، لكنه قدم مباراة رائعة للغاية بتعادله أمام بطل أوروبا سابقا نادي بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل منهما.

وأيضا فريق الترجي التونسي الذي لم يقدم الأداء المطلوب في هذه البطولة، لكن أعتقد أن هذه هي البداية للفرق العربية من أجل تقديم مردود قوي في النسخ المقبلة.

من المهم جدا مشاركة هذه الفرق في النسخة الأولى لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا، وأيضا فريق الوداد المغربي والعين الإماراتي اللذين لم يظهرا بشكل جيد في هذه المسابقة العالمية؛ بسبب إمكانيات الفرق الأخرى.

لكن فريق الهلال السعودي فاجأ الجميع في بداية مشواره بالمونديال بتعادله أمام ريال مدريد بهدف لمثله، وفوزه المثير على مانشستر سيتي 3/4، حيث قدم مباراة قوية، ويعتبر الهلال فريقا جيدا جدا.

*من هم أبرز اللاعبين العرب في البطولة من وجهة نظرك؟

تابعت كثيرا المباريات التي شارك فيها النجم المصري عمر مرموش مع فريق مانشستر سيتي فهو لاعب جيد للغاية، وسيقدم إضافة كبيرة في الدوري الإنجليزي مثلما يقدم مواطنه محمد صلاح مع فريق ليفربول مستويات عالية، على الرغم أن السيتي كان بعيدا في هذه النسخة ولم يقدم مباريات جيدة خلال مشواره بالمونديال.

*توقعاتك لنجاح تنظيم كأس العالم للمنتخبات 2026 بمشاركة 48 منتخبا بعد إقامة مونديال الأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا؟

هذه النسخة الأولى لمونديال الأندية تعتبر بمثابة تحضير لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2026 التي ستنظم في 3 دول وهي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وأعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة كما نجحت مسابقة مونديال الأندية، وأتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في النسخة المقبلة لكأس العالم.

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*من تُرشح للفوز بجائزة البالون دور لهذا العام؟

أعتقد أن تحديد اسم اللاعب الذي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام سيكون صعبا جدا اختياره، خصوصا في ظل تألق عدة لاعبين بالموسم الماضي، لكن بالنسبة لي سيكون الاختيار بين كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني، وأيضا عثمان ديمبلي الذي فاز بلقب دوري أبطال اوروبا في نسخته الماضية مع باريس سان جيرمان.

والأخير يستحق عن جدارة الفوز بالجائزة وإن كنت أرى أن مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وسيكون مرشحا للفوز بالبالون دور بقوة.

*من هو أفضل محترف عربي حاليا؟ ومن ترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2025؟

من أفضل المحترفين العرب والذين أعتقد أنهم سيكونون مرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام سيكون في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح الذي ما زال يتألق مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وأيضا المغربي أشرف حكيمي بطل أوروبا مع سان جيرمان بعدما قدم مستويات كبيرة لفريقه، وسيكون منافسا قويا لصلاح لنيل الجائزة.

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*ما هي المنتخبات التي ترشحها للمنافسة على لقب أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب نهاية هذا العام؟

من الصعب التكهن بأسماء المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا التي ستقام نهاية العام الجاري؛ لأن كل الفرق ستذهب من أجل المنافسة على حصد اللقب، فهناك الكثير من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة مثل المنتخب المغربي منظم البطولة، وأيضا السنغال والكاميرون والجزائر ومصر، فهي منتخبات دوما تقدم حضورا قويا في بطولات الـ"كاف"، ومع بداية المنافسات بالمسابقة ستتضح الأمور أكثر وستظهر مستويات المنتخبات المشاركة من أجل ترشيح بعضها للتتويج بالكأس الإفريقية.