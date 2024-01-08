لاعب بارباسترو يدفع تشافي بسبب احتجاجه (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة ونظيره بارباسترو، مساء أمس الأحد، في دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لحظة توتر بين أحد لاعبي بارباسترو وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا.

واقتنص برشلونة بطاقة التأهل لدور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على بارباسترو مساء الأحد، بنتيجة (3-2).

وقالت صحيفة "ماركا" في تعليقها على اللقطة: "عندما أعلن الحكم خوسيه لويس بوليدو سانتانا نهاية المباراة، ذهب تشافي للاحتجاج على أمر ما للحكم الرابع، وهو أمر أثار استياء بعض لاعبي بارباسترو".