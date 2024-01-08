لاعب بارباسترو يدفع تشافي بسبب احتجاجه (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة ونظيره بارباسترو، مساء أمس الأحد، في دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لحظة توتر بين أحد لاعبي بارباسترو وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا.
واقتنص برشلونة بطاقة التأهل لدور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على بارباسترو مساء الأحد، بنتيجة (3-2).
وقالت صحيفة "ماركا" في تعليقها على اللقطة: "عندما أعلن الحكم خوسيه لويس بوليدو سانتانا نهاية المباراة، ذهب تشافي للاحتجاج على أمر ما للحكم الرابع، وهو أمر أثار استياء بعض لاعبي بارباسترو".
وأضاف التقرير: "في البداية انتقد أحد لاعبي بارباسترو تشافي بشيء من مقاعد البدلاء، حيث قام بدفع المدرب الإسباني باستخدام ذراعه اليمنى، ثم قام لاعب وسط الملعب، أنطونيو خيسوس كريسبو، بإظهار إشارة واضحة من عدم الاحترام تجاه تشافي، حيث دفعه بذراعه أثناء خروج المدرب إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس".
وقال كريسبو في تصريحاته عقب المباراة لبرنامج "الشيرينغيتو": "لم يحدث شيء.. هذه أمور تحدث في الملعب، تشافي كان يحتج، أراد الأفضل لفريقه وأنا كذلك لفريقي، لا شيء أكثر من ذلك، كما قلت هي أمور تحدث في المباريات".
وأضاف: "لا أتذكر حتى ما قلته لتشافي.. أعلم أنه كان يحتج، ولكنه كان يسعى لمصلحته ونحن كذلك".
فيما أشارت تقارير أخرى أن اللاعب اعتذر بعد ذلك لتشافي في غرفة تغيير الملابس، قائلًا: "أنا آسف، لقد كان الأمر في لحظة توتر".