أسطورة الإكوادور يطالب مواطنه بالانتقال "فورًا" إلى الهلال السعودي

قدم إيفان هورتادو، أسطورة كرة القدم الإكوادورية، نصيحة لمواطنه جويل أوردونيز، والذي بات هدفًا لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الهلال انضم إلى قائمة الفرق المهتمة بضم أوردونيز، مدافع كلوب بروج البلجيكي، الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2028، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 28 مليون يورو.

وينافس حاليًا أولمبيك مارسيليا نظيره الهلال لضم أوردونيز، إذ يدرس النادي الفرنسي تقديم عرض يتجاوز 35 مليون يورو لإقناع كلوب بروج ببيع عقد الإكوادوري صاحب الـ21 عامًا.

ولكن على الرغم من قوة عرض مارسيليا فقد نصح إيفان هورتادو، في تصريحات عبر قناة "إل كانال ديل فوتبول" مواطنه أوردونيز، بالانضمام إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

وقال هورتادو: "لو كنت مكان جويل أوردونيز، سأذهب إلى السعودية؛ لأنه لاعب كرة قدم محترف، لديه عائلته، وسيحلم، وغدًا سيعتزل، وعليه أن يفكر في استقراره المالي".

وتابع: "أنظار العالم حاليًا مُسلطة على الدوري السعودي، انظروا إلى البطولات التي يشارك فيها نادي الهلال، إنه نادٍ مهم في هذا البلد؛ فقد شارك في كأس العالم للأندية 2025".

وتسببت تصريحات أسطورة كرة القدم الإكوادورية في إثارة جدل واسع في بلاده، حيث يرى المسؤولون أن الدوري السعودي لا يحظى بمتابعة واسعة في أوروبا، وقد يؤثر ذلك على مسيرة اللاعب المهنية مستقبلًا.

وكان ديفي ريغو، المدير الرياضي لنادي كلوب بروج البلجيكي، حسم الأمر ونفى وجود أي عرض رسمي من نادي الهلال، حتى الآن، على الطاولة للتعاقد مع أوردونيز.

يُذكر أن نادي الهلال تمكن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، القادم من ميلان الإيطالي، كما ظفر بخدمات الثنائي السعودي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي.