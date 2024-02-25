تين هاغ: لا نزال قادرين على إنهاء الموسم في المركز الرابع

وسجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على يونايتد، في أول انتصار للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003 والثاني منذ 1963.

ولم يخسر يونايتد في خمس مباريات بالدوري سبقت لقاء اليوم لكن هدف إيوبي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع أذهب بالتفاؤل المتنامي في ملعب أولد ترافورد.

وأبلغ تين هاغ الصحفيين: "قلت إننا من يناير فصاعدا، نخوض مباريات نهائية وفزنا بالعديد منها. والآن خسرنا نهائيا واحدا".

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد 26 مباراة، بينما وصل أستون فيلا إلى النقطة 52 بتغلبه 4-2 على نوتينغهام فورست، يوم السبت.

وجاءت خسارة يونايتد بعد ثلاثة أيام من تصريحات جيم راتكليف، المالك الشريك للنادي، تعهد فيها بإسقاط مانشستر سيتي وليفربول من البرج العاجي.