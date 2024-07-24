علق نادي لايبزيغ الألماني على حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع الدولي الإسباني داني أولمو، لاعب الفريق، وبطل كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى إمكانية انتقال داني أولمو لصفوف العالمي في صيف 2024، بعد متابعة إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر للاعب عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الألماني روفين شرودير، المدير الرياضي لنادي لايبزيغ، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "أولمو لن ينتقل إلى الدوري السعودي هذا الصيف".

وأضاف: "ليس هناك أي عروض رسمية مقدمة من الدوري السعودي لنادي لايبزيغ للتعاقد مع أولمو".

وأتم: "كل ما يقال عن انتقال أولمو إلى النصر السعودي ليس صحيحًا، ولن أصرح بأكثر من ذلك".

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وكانت جماهير العالمي قد تفاعلت مع أخبار الاهتمام بضم أولمو، وطالبت الإدارة بضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده.

وكان أندي بارا، وكيل أعمال الإسباني داني أولمو، كشف في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز" حقيقة العروض المقدمة للدولي الإسباني، قائلًا: "بالطبع، أولمو قريب جدًا من الرحيل عن لايبزيغ خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف: "هناك مفاوضات من قبل العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، واللاعب قريب من الرحيل إلى نادٍ كبير".