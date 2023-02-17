مدة غياب بيدري بعد إصابته أمام مانشستر يونايتد
كشف نادي برشلونة عن طبيعة إصابة لاعبه بيدري غونزاليس التي تعرض لها أمام مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
بيدري غادر الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام مانشستر بعد أن أصيب في عضلات الفخذ الأيمن.
وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه إن الفحوصات الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر".
وأضاف النادي الكتالوني في بيانه: "ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة".
وذكر راديو ماركا أن التقارير الأولية تشير إلى احتمال غياب بيدري عن برشلونة لفترة قد تصل إلى من 4 إلى 5 أسابيع.
وخطف مانشستر يونايتد تعادلا ثمينا خارج أرضه بهدفين لمثلهما أمام برشلونة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في ذهاب دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.
وينتقل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الى ملعب "أولد ترافورد" بعد أسبوع من الآن وهما على المسافة ذاتها، وذلك بتعادلهما 2-2 الخميس في معقل النادي الكتالوني "كامب نو" ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.