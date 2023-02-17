مدة غياب بيدري بعد إصابته أمام مانشستر يونايتد

بيدري غادر الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام مانشستر بعد أن أصيب في عضلات الفخذ الأيمن.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه إن الفحوصات الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر".

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه: "ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة".

وذكر راديو ماركا أن التقارير الأولية تشير إلى احتمال غياب بيدري عن برشلونة لفترة قد تصل إلى من 4 إلى 5 أسابيع.