كشف المصري طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، كواليس تجربته مع نادي الاتحاد موسم 2022 – 2023.

وقال حامد عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية إنه فوجئ بموجة من الانتقادات لصفقة التعاقد معه من جانب جماهير الاتحاد السعودي، رغم أنه قادم من فريق كبير بقيمة الزمالك.

وأضاف: "لم أتفهم السبب، ولكنني فوجئت بأن الاستقبال لي جماهيريًّا لم يكن الأفضل، ولكنني تعاملت مع إدارة رائعة بقيادة أنمار الحائلي، أحد الأشخاص العاشقين لنادي الاتحاد والمخلصين بصورة كبيرة للعميد وأحمد الكعكي، ووعدت هذا الثنائي بتحقيق لقب الدوري السعودي، وهو ما حدث فعلًا".

أخبار ذات علاقة طارق حامد: مرتضى منصور حاول إجباري على الرحيل إلى بيراميدز

وأشار إلى أنه عكف على دراسة طريقة لعب المدرب البرتغالي نونو سانتو قبل خوض التدريبات تحت قيادته، خاصة أنه يعتمد على طريقة الثلاثة مدافعين، والتي لا يعتادها في مشواره بوصفه لاعبًا.

وتابع:" تعلمت كثيرًا من سانتو، ويوجد حالة كبيرة من الثقة بيننا، وسعيد بالمدة التي قضيتها تحت قيادته في صفوف الاتحاد".

وأكد أنه رفض دور الموظف، وقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع الثنائي نغولو كانتي وفابينيو في مركزه نفسه، موضحًا أنه سعيد بتجربته الحالية مع نادي ضمك، ويتمنى التوفيق في الموسم الجديد.

وأوضح طارق حامد أنه لا يفكر في موعد اعتزاله، خاصة أن أمامه 3 سنوات على الأقل للعطاء داخل المستطيل الأخضر مؤكدًا أنه لم يقرر وجهته القادمة حال الاعتزال؛ لأنه مخلص للفريق الذي يلعب له حاليًّا، ولا يفكر سوى في مصلحة الفريق وليس أي أمور أخرى.

وأشار إلى أنه يفكر في إطلاق كتاب ليحكي مزيدًا من الأسرار بعد اعتزاله، خاصة أنه لا يستطيع الإفصاح عن كل شيء حاليًّا بحكم تركيزه في مشواره الاحترافي.