5 إصابات تزلزل باريس سان جيرمان

يواجه فريق باريس سان جيرمان سوء حظ، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت صفوفه، والتي وصلت إلى 5 لاعبين دفعة واحدة.

وتحول ملعب "حديقة الأمراء" إلى ما يشبه المستشفى، حيث تساقط نجوم الفريق واحدًا تلو الآخر في مشهد أثار قلق الجماهير والمدرب لويس إنريكي الذي قاد أحدث مباريات فريقه ضد لانس بذراع مكسورة.

وواصل باريس سان جيرمان بدايته الرائعة في الدوري الفرنسي، مساء أمس الأحد، بفوزه على لانس 2-0، ليُنهي الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة، متصدّراً الترتيب برصيد 12 نقطة.

وسجّل برادلي باركولا هدفي باريس سان جيرمان، في الدقيقتين 15 و51، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، فيما تألّق البرتغالي فيتينيا بتمريرتين حاسمتين.

ولم تكتمل فرحة سان جيرمان بالفوز، إذ تعرّض مهاجمه خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الساق، اضطرته لمغادرة الملعب بعد نصف ساعة، ليحلّ مكانه إبراهيم مباي.

إلى جانب كفاراتسخيليا، اضطر لويس إنريكي لإجراء تغييرين آخرين، بعد إصابة لاعب الوسط كانغ إن لي والمدافع لوكاس بيرالدو.

وجاءت هذه الإصابات لتعقد وضع بطل أوروبا، الذي يفتقد أيضاً لخدمات نجميه عثمان ديمبيلي وديزيري دوي للإصابة، قبل أيام من مواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

أما المواجهة الأبرز التي ينتظرها الجمهور هي رحلة الفريق الفرنسي إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل.

وتأتي قائمة إصابات الفريق الفرنسي كالآتي:

عثمان ديمبيلي: إصابة في الفخذ الأيمن (غياب متوقع 6 أسابيع).

ديزيريه دوي: إصابة في الساق (غياب متوقع 4 أسابيع).

لوكاس بيرالدو: خرج مصاباً على نقالة (طبيعة الإصابة ومدة الغياب غير محددة).

خفيشتا كفاراتسخيليا: إصابة عضلية (موقفه من مباراة أتالانتا غير مؤكد).

لي كانغ إن: خرج مصابًا في مباراة لانس (في انتظار التقييم).