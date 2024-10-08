لإبعاده عن الدوري السعودي.. برشلونة يفاجئ نجمه بعرض جديد

قررت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا قطع الطريق على الأندية التي تستهدف ضم نجمها البرازيلي رافينيا، تحسبًا للإغراءات والعروض التي ستقدم له من الدوري السعودي للمحترفين.

وتغير مستوى رافينيا مع قدوم الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق، بشكل كبير، إذ بات أحد أهم أعمدة الفريق الكتالوني حتى الآن هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكره موقع "Team Talk"، فإن مسؤولي برشلونة قرروا تقديم عقد جديد لرافينيا من أجل التمسك ببقائه، وقطع الطريق على العروض المغرية التي من المقرر أن تقدم له من أرسنال وتشيلسي وأندية الدوري السعودي.

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وأوضح الموقع أن إدارة النادي الإسباني عرضت مبلغًا كبيرًا على رافينيا بعقده الجديد، في محاولة لمنع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته من التقدم بعروض أقوى لضمه.

ونقل الموقع عن صحيفة "Fichajes"، بأن البداية المذهلة لرافينيا في موسم 2024-25 جعلت مسؤولي برشلونة أكثر رغبة في الاحتفاظ به، إذ سجل النجم البرازيلي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط، حتى الآن.

وذكر التقرير أن الأندية السعودية تراقب من كثب وضع نجم البرازيل في حالة توفره لضمه في عام 2025، إذ تردد سابقًا أن برشلونة قد يضطر إلى بيع رافينيا لتخفيف أزمات النادي المالية، وهذا هو السبب المحتمل وراء مراقبة الأندية السعودية له.

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ويعد ناديي أرسنال وتشيلسي من أبرز المعجبين باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية بأن رافينيا ومسؤولي برشلونة رفضا فعلًا عرضًا مغريًا من الهلال السعودي هذا الصيف.

يذكر أن عقد رافينيا سينتهي مع برشلونة صيف عام 2027.