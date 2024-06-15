غوندوغان يحرج برشلونة ويبعث رسالة إلى فليك
ما هي إلا أيام عقب رحيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، عن صفوف الفريق حتى تسبب لاعبه السابق إلكاي غوندوغان بإحراجه على مستويات عالمية.
الحرج جاء مع افتتاح مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، إذ لعب المنتخب الألماني ضد نظيره الإسكتلندي.
غوندوغان نسخة مانشستر سيتي
المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، وكانت الفوز الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية، شهدت تألقًا كبيرًا من غوندوغان الذي خاضها كأنه يخوض مباراة عمره.
ما قدمه غوندوغان من مستويات في تلك المواجهة هو أمر يحدث للنجم الألماني للمرة الأولى منذ عام كامل.
كأننا نشاهد غوندوغان من جديد بقميص مانشستر سيتي، قبل أن ينضم لبرشلونة ويظهر بصورته الباهتة التي شاهدناها طيلة الموسم المنصرم.
نجم وسط ملعب برشلونة كان في تلك المواجهة كأنه يمسك بذراع بلايستشين ويتحكم في مجريات اللعب ويوزع الكرات يمينًا ويسارًا.
المستفيد الأكبر من كرات غوندوغان هما الثنائي جمال موسيالا وفلوران فيرتز، اللذان لعبا المباراة على الأطراف، ولكنهما استفادا بشكل كبير من الانضمام إلى العمق وتكثيف اللعب على توقع تمريرات لاعب برشلونة السحرية.
سبب حرج لتشافي
طيلة موسم أول لغوندوغان في صفوف برشلونة، لم يكن النجم الألماني يحصل على الحرية الكافية هجوميًا للاستفادة من جميع إمكاناته.
كان هناك بعض العذر لتشافي هيرنانديز ورفاقه في الجهاز الفني بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس والكوارث الدفاعية التي عانى منها الفريق على مدار الموسم، لكن هذا لا يبرر بشكل كامل قتل إمكانات غوندوغان الهجومية وعدم الاستفادة منها وحرمان الفريق من كل تلك الحلول.
تألق غوندوغان بعد حصوله على تلك الحرية الهجومية، والأدوار الخاصة في توزيع اللعب وتحريك هجوم منتخب ألمانيا، كان سببًا بحرج كبير لبرشلونة ومديره الفني السابق.
وإذا كان غوندوغان قد تلقى بعض الانتقادات من جماهير النادي الكتالوني بسبب مستوياته غير الثابتة في الموسم الأول، فاللوم يقع على عاتق تشافي في المقام الأول.
رسالة إلى هانزي فليك
تألق غوندوغان لم يتوقف عند إحراج تشافي، وتقديم شهادة براءة لنفسه أمام جماهير برشلونة الغاضبة بسبب ما قدمه في الموسم الأول، أو بالأحرى ما لم يقدمه، ولكن امتد ليبعث رسالة للمدير الفني الجديد للنادي الكتالوني هانزي فليك.
فليك الذي أعلنت الإدارة عنه بديلًا لتشافي هيرنانديز، لن يتعامل على الأرجح بالطريقة نفسها مع غوندوغان، لكن هذا سيتوقف على مدى جدية إدارة النادي الكتالوني في تعويض رحيل بوسكيتس، في ظل رغبة أوريل روميو هو الآخر في الرحيل.
لكن الأهم من كل ذلك أن تألق غوندوغان لن يترك مجالًا لفليك لتقييده بأدوار دفاعية في صفوف برشلونة بالكيفية نفسها التي فعلها تشافي، في ظل كل ما قدمه في 90 دقيقة ضد إسكتلندا، وعلى الأرجح سيستمر لبقية البطولة ضد بقية الخصوم.
على الأقل على مستوى التواصل، سيكون الوضع بين غوندوغان وفليك أفضل لطبيعة اللغة، ومعرفتهما السابقة ببعضهما البعض.