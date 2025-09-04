أوساكا تهزم موخوفا وتبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

عادت نعومي أوساكا إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6-4 و7-6 على كارولينا موخوفا بعدما قدمت اللاعبة المتوجة بأربعة ألقاب كبرى عرضا رائعا لتؤكد صحوتها.

وبعد أربع سنوات من فوزها بآخر ألقابها الأربعة الكبرى، تمكنت اليابانية المصنفة 23، والتي عادت الموسم الماضي إلى المنافسات بعد إجازة أمومة طويلة، من تعزيز رصيدها الخالي من الهزائم في دور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى إلى 5-صفر لتضرب موعدا مع أماندا أنيسيموفا.

وتلقت موخوفا، التي لعبت لأكثر من 10 ساعات على مدار أربع مباريات مرهقة في البطولة، العلاج في غرفة الملابس من مشكلة في ساقها اليسرى بعد أن خسرت مجموعة افتتاحية صعبة، لكنها عادت بقوة لتكسر إرسال منافستها في بداية المجموعة التالية.

وعانت من صعوبة في التحرك في بعض الأحيان، لكنها واصلت إحباط منافستها لتكسر الإرسال وتتقدم 5-4 قبل أن تستعيد أوساكا زمام الأمور وتتأهل بعد شوط فاصل.

وقالت أوساكا إنها بدأت تحب التنس أكثر من أي وقت مضى بعد عودتها إلى قبل نهائي أمريكا المفتوحة.

وحولت أوساكا تركيزها إلى المباراة المقبلة أمام الأمريكية أنيسيموفا.

وقالت إنها تتوقع اختبارا هائلا أمام اللاعبة المحلية المفضلة التي استعادت تألقها بعد هزيمة منكرة 6-صفر و6-صفر أمام إيغا شيانتيك في نهائي ويمبلدون.

وثأرت اللاعبة الأمريكية (24 عاما) بفوزها 6-4 و6-3 على شيانتيك.