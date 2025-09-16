شركة فرنسية للمراهنات تصدم مارسيليا قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

أثارت شركة فرنسية للرهان الإلكتروني الرياضي موجة من التفاعلات الساخرة في الأوساط الكروية وبين مشجعي فريقي أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان.

ويبدأ أولمبيك مارسيليا، صاحب اللقب الأوروبي الأول لفرنسا عام 1993، مشواره في دوري الأبطال مساء اليوم الثلاثاء عندما يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة ريال مدريد متصدر الدوري الفرنسي وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وسجلت المباراة المرتقبة في ملعب سانتياغو بيرنابيو هجوما قويا من المتراهنين في فرنسا عبر مختلف شركات وتطبيقات الرهان الإلكتروني، فيما كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن أحد التطبيقات وجه صدمة قوية لأولمبيك مارسيليا قبل المباراة.

ووفقا للمصدر ذاته، وضعت الشركة مرابيح ضئيلة جدا للمتراهنين في حال تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف في مباراة ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان.

وتوضع المبالغ الضئيلة الراجعة للفائزين عادة على النتائج الأكثر توقعا والأكثر احتمالا وهو ما خصصته إحدى الشركات في حال سجل مبابي هدفا على الأقل في شباك أولمبيك مرسيليا.

وقال موقع فوت ميركاتو إن الشركة الفرنسية للمراهنات قررت معاقبة أولمبيك مارسيليا حتى قبل بداية المباراة باعتبار أنها أقرت بأن أسهل التوقعات هي أن يحرز كيليان مبابي هدفا في شباك مارسيليا.

وأضاف:"احتمالية رؤية كيليان مبابي يسجل ضد أحد فرقه المفضلة في مسيرته (10 أهداف في 16 مباراة) واردة جدًا. مهاجم ريال مدريد الذي سجل هدفًا واحدًا في كل مباراة هذا الموسم (5 أهداف في 5 مباريات في جميع المسابقات)، سيكون على الأرجح حاضرا اليوم، ولكن في كل الحالات هي صدمة وعلامة ساخرة من مارسيليا.

وقال المصدر ذاته إن هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن لاعب ريال مدريد رقم 10 سيفتتح سجله التهديفي ضد أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى وضعت الشركة خيار إحراز أولمبيك مارسيليا على الهدف الافتتاحي في المباراة كخيار مستبعد جدا، أي أن الفريق الفرنسي لن يتقدم على منافسه.

ويلتقي ريال مدريد مع أولمبيك مارسيليا اليوم الثلاثاء بداية من العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة الأولى للفريقين في دوري أبطال أوروبا على قنوات بيين سبورتس.