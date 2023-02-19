كم بلغ ارتفاع قفزة دي كي ميتكالف التي حيرت العالم؟ (فيديو)

لا يوجد إجماع حقيقي حول ما إذا كان الفيديو قد تم التلاعب به، على الرغم من وجود تساؤلات حول مصداقية الفيديو حيث يُرى ميتكالف بالكاد وهو يثني ركبتيه قبل أن ينطلق في الهواء.

واللقطة في الأصل حدثت قبل نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) في التاسع من فبراير/شباط الحالي وذلك قبل الأيام التي سبقت المباراة النهائية.

ولم يتحدث ميتكالف في الفيديو، لكن ميكا بارسونز لاعب فريق كاوبويز كتب على تويتر قائلا: "هذا جنون!" ، وقد وجد فريق بالتيمور رافينز أن الفيديو مسلي، حيث سأل تويتر عما إذا كان الفيديو نوعا من الترويج.