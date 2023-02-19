كم بلغ ارتفاع قفزة دي كي ميتكالف التي حيرت العالم؟ (فيديو)
انتشرت قفزة دي كي ميتكالف نجم فريق سياتل سيهوكس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كانت القفزة هائلة بشكل لا يصدق.
وتسبب ميتكالف، الذي شارك في مباراة كل النجوم للمشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة الماضي في ضجة على تويتر عندما قفز لالتقاط بيد واحدة الكرة على ارتفاع هائل.
لا يوجد إجماع حقيقي حول ما إذا كان الفيديو قد تم التلاعب به، على الرغم من وجود تساؤلات حول مصداقية الفيديو حيث يُرى ميتكالف بالكاد وهو يثني ركبتيه قبل أن ينطلق في الهواء.
واللقطة في الأصل حدثت قبل نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) في التاسع من فبراير/شباط الحالي وذلك قبل الأيام التي سبقت المباراة النهائية.
ولم يتحدث ميتكالف في الفيديو، لكن ميكا بارسونز لاعب فريق كاوبويز كتب على تويتر قائلا: "هذا جنون!" ، وقد وجد فريق بالتيمور رافينز أن الفيديو مسلي، حيث سأل تويتر عما إذا كان الفيديو نوعا من الترويج.
ونجح ميتكالف في إظهار براعته الرياضية في ملعب كرة السلة ليلة الجمعة وفاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم للمشاهير.
وحصل ميتكالف على لقب أفضل لاعب بعد أن سجل 20 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، لكن السلات الساحقة التي نفذها كانت أكثر إبهارا.
ويبلغ طول اللاعب البالغ عمره 25 عاما ستة أقدام وأربع بوصات، وقد ارتقى بنفس طوله على الأقل مع طول ذراعه، أي أن القفزة تجاوزت 12 قدما (3.6 متر).