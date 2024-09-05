أول تعليق لإمام عاشور بعد إصابته ومغادرة معسكر منتخب مصر

علق إمام عاشور، نجم الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وغادر على إثرها معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، مساء الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد إمام عاشور من قائمة المنتخب، وعدم استمراره في القائمة، حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب في الركبة، بعد أن اشتكى اللاعب خلال الساعات الماضية من الإصابة، وقرر محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، عدم استكماله المران، أمس الأربعاء.

واشتكى إمام عاشور من آلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب وإعفائه من المعسكر.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية "استوري" الخاصة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل".

ولم يحسم المدير الفني لمنتخب مصر، ضم بديل لإمام عاشور خلال المعسكر الحالي، من عدمه، حيث ستشهد الساعات المقبلة، قرار حاسم من جانب المدرب بشأن هذا الملف.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 25 لاعبًا بعد وصول جميع المحترفين باستثناء محمد عبد المنعم الذي اعتذر عن عدم الانضمام بسبب التواجد مع ناديه الجديد نيس الفرنسي.

إلى ذلك، خاض فريق الأهلي تدريباته، مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في كينيا، يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري، وتقام مباراة العودة في القاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر.