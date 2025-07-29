تباهى بثروة والد زوجته.. نجل بيكهام يرفض الانضمام له على متن "اليخت 7" (شاهد)

قضى بروكلين بيكهام إجازته في سان تروبيه مع عائلة زوجته، متباهيًا بثروة عائلة بيلتز، بينما كانت عائلته تقضي إجازتها في المكان نفسه ولكن على متن يخت أقل فخامة.

بروكلين نجل الأسطورة بيكهام البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يتورط في خلاف مع عائلته، أمضى الأسبوع على متن اليخت الفاخر "Project X" الذي تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني، ويُؤجر بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 260 قدمًا، استأجره والدا نيكولا المليارديران، حيث قضوا الإجازة مع الزوجين وبقية أفراد عائلة بيلتز.

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وبعد يومين فقط من عودة العائلة إلى الولايات المتحدة بعد إجازتهم الأوروبية، وصل والدا بروكلين إلى الميناء نفسه على متن يختهم البالغ قيمته 16 مليون جنيه إسترليني، والمسمى "Seven".

ديفيد (50 عامًا) وفيكتوريا (51 عامًا) اشتريا اليخت الذي يبلغ طوله 130 قدمًا في عام 2022، بعد أن اشتريا قبله يختًا أصغر يحمل الاسم نفسه في العام السابق.

وتحدثًا عن المنافسة المالية، قال مصدر لصحيفة "ذا صن": "يخت بروكلين يجعل يخت ديفيد وفيكتوريا يبدو صغيرًا، إنه تَظاهر بالثروة".

وأضاف: "علاقتهم أصبحت متوترة للغاية الآن، لكن بروكلين حقق نجاحًا كبيرًا. نيكولا ووالداها، نيلسون وكلوديا، هم عائلته الآن، وهو يُظهر استمتاعه بثروتهم".

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يتميز يخت "Project X" بجناح رئيس، وكبين VIP، وخمس غرف مزدوجة بالإضافة إلى كبينين مزدوجين، مع طاقم مكون من 28 شخصًا لتشغيل اليخت.

ومن بين مميزاته الفريدة مسبح ضخم بجوانب زجاجية، ومنطقة استرخاء، وسبا، وسطح شمسي مذهل بزاوية 360 درجة.

بالمقارنة، يمتلك آل بيكهام يختًا أصغر به خمس كبائن، يتسع لعشرة أشخاص وسبعة من أفراد الطاقم. ويضم اليخت حوض سبا على السطح العلوي، بالإضافة إلى مرآب طوله 65 قدمًا، والعديد من ألعاب المياه وجيت سكي لتسلية العائلة.

وسُمي اليخت "Seven" تيمنًا برقم قميص ديفيد الشهير في كرة القدم.

وكان الزوجان يمتلكان يختًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، لكنهما قاما بترقيته في أقل من عام.

ديفيد وفيكتوريا يقضيان الإجازة مع أبنائهم الثلاثة الآخرين: روميو (22 عامًا)، وكروز (20 عامًا)، وهاربر (14 عامًا).

وتجنبوا بصعوبة مواجهة محرجة مع ابنهم البكر بروكلين وزوجته نيكولا في سان تروبيه، الوجهة الشهيرة للمشاهير.

ووصل الزوجان إلى جنوب فرنسا لقضاء عطلتهم الصيفية السنوية، حيث كان ابنهم الأكبر يقضي إجازته على متن يخت "حماه" الملياردير بالقرب منهم.

وانضم إلى ديفيد وفيكتوريا في هذه الإجازة الفاخرة أطفالهما الآخرون، هاربر وروميو، بينما كان كروز يقضي وقته تحت الشمس في مكان آخر من سان تروبيه مع صديقته جاكلين أبوستل (30 عامًا).

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وكان روميو وهاربر أول من ظهرا في سان تروبيه يوم الخميس، بعد 48 ساعة فقط من لقاء بروكلين بعرابه إلتون جون، الذي كان يقضي إجازته أيضًا في جنوب فرنسا، حيث حاول المغني "إنهاء الخلاف العائلي المستمر".

وقد تعرضت عائلة بيكهام، التي كانت مترابطة في السابق، لاضطرابات في الأشهر الأخيرة، وسط مزاعم بأن بروكلين أصبح منعزلًا بشكل متزايد عن والديه الشهيرين بعد أن فشل في حضور احتفالات عيد ميلاد والده الخمسين في مايو الماضي.