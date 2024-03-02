قبل ساعات من انطلاق اللقاء.. تغيير حكم مباراة إنتر ميامي وأورلاندو
تسبب موقف غريب في تغيير الحكم الرئيسي للمباراة التي ستجمع بين إنتر ميامي ونظيره أورلاندو سيتي، مساء اليوم السبت.
ويستضيف إنتر ميامي، المحترف في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق أورلاندو سيتي، على ملعب "تشيس" في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الأمريكي.
وتم تداول صور للحكم غيهيرمي سيريتا، الذي كان مقررا أن يقود المباراة، وهو يرتدي قميص إنتر ميامي؛ ما تسبب في استبعاده.
وأصدرت رابطة الحكام المحترفين، بيانا تؤكد استبدال الحكم غيهيرمي سيريتا، وإسنادها إلى جيمي هيريرا.
ويتصدر إنتر ميامي، بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة وتعادل في لقاء، فيما يحتل أورلاندو سيتي المركز الـ19 بنقطة واحدة من خوض لقاء وحيد مع مونتريال حقق فيه التعادل السلبي.