قبل ساعات من انطلاق اللقاء.. تغيير حكم مباراة إنتر ميامي وأورلاندو

تسبب موقف غريب في تغيير الحكم الرئيسي للمباراة التي ستجمع بين إنتر ميامي ونظيره أورلاندو سيتي، مساء اليوم السبت.

ويستضيف إنتر ميامي، المحترف في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق أورلاندو سيتي، على ملعب "تشيس" في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الأمريكي.

وتم تداول صور للحكم غيهيرمي سيريتا، الذي كان مقررا أن يقود المباراة، وهو يرتدي قميص إنتر ميامي؛ ما تسبب في استبعاده.