نجم الإفريقي التونسي: إنييستا فقط كان أفضل مني (فيديو)

فسح نجم النادي الإفريقي التونسي السابق وسام بن يحيى المجال لسيل من التفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريح مثير حول تقارب مستواه الكروي مع أندريس إنييستا أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وأعلن وسام بن يحيى لاعب خط وسط النادي الإفريقي ومنتخب تونس اعتزاله كرة القدم في 2024 بعد مسيرة كروية لافتة حقق فيها عديد الإنجازات وكان واحدا من أفضل لاعبي الدوري التونسي.

وقاد بن يحيى الذي حمل ألوان الإفريقي بين 2004 و2024، وخاض تجربة احتراف قصيرة مع نادي ميرسن سبور التركي، فريقه الأم إلى التتويج بلقب الدوري التونسي في مناسبتين وكأس تونس في مناسبتين كما شارك مع نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا 2012 و2013 وتوج بكأس إفريقيا للمحليين (2011).

وقال بن يحيى خلال حضوره ضيفا في برنامج "ريكاب سبورت" على إذاعة موزاييك الخاصة إنه يعتبر نفسه ثاني أفضل لاعب خط وسط في العالم بعد أندريس إنييستا نجم برشلونة.

وعندما توجه مقدم البرنامج إلى وسام بن يحيى ليطلب منه أن يذكر اسم لاعب كان أفضل منه في جيله، ليرد قائد الإفريقي السابق: "أعتقد أنه لا يوجد لاعب في العالم أفضل مني في تلك الفترة، إلا أندريس إنييستا".

وواصل: "لدي ثقة لا متناهية في نفسي وفي إمكانياتي الكروية، أجزم أن إنييستا فقط أفضل مني".

وفتح تصريح لاعب الإفريقي المجال لسيل من التفاعلات على منصات التواصل خصوصا من جانب مشجعي النادي الإفريقي الذين تبنوا التصريح في حين رد مشجعو أندية أخرى بالسخرية من لاعب خط الوسط السابق.

وأكد وسام بن يحيى، على صعيد آخر، أن الجزائري عبد الحق بن شيخة هو أفضل مدرب تولى الإشراف عليه، كما ذكر أنه تلقى عرضا للعمل مساعدا في الجهاز الفني للإفريقي لكنه لم يتوصل لاتفاق رسمي مع مسؤولي النادي.