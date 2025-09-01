إحالة إسلام سليماني إلى مجلس التأديب

أُحيل اللاعب المخضرم إسلام سليماني إلى مجلس التأديب بعد تمرده على فريقه شباب بلوزداد الجزائري أخيرًا.

وانقطع اللاعب المخضرم عن تدريبات فريقه أخيراً للضغط من أجل فسخ عقده بالتراضي والرحيل عن بلوزداد.

وكانت رابطة الدوري الجزائري قد رفضت قيد اللاعب في قائمة بلوزداد بسبب إخلالات في عقد اللاعب.

وحضر سليماني رفقة محاميه من أجل الإدلاء بأقواله في انتظار قرار اللجنة التأديبية بشأن عودته للفريق مجدداً أو الاستغناء عن خدماته.

وكان سليماني قد ارتبط اسمه بالرحيل إلى مولودية وهران في الموسم الحالي، كما ارتبط اسمه بعدة عروض خارج الجزائر.

وانضم سليماني صاحب الـ37 عاماً إلى شباب بلوزداد في سبتمبر 2024، وخرج معاراً إلى فيسترلو البلجيكي في شهر يناير الماضي قبل نهاية إعارته أخيراً في شهر يونيو الماضي.

من جانبه، قال بدر الدين بهلول، رئيس نادي شباب بلوزداد، في كلمة مصورة لجماهير فريقه، إن الموسم الماضي شهد إعادة بناء الفريق من أجل تجديد الدماء.

وقال بهلول: "سنجعل من الموسم 2025-2026 معاً محطة لا تنسى في تاريخ شباب بلوزداد، وأنتظر دعمكم في مباريات الفريق".

وأعلن شباب بلوزداد في وقت سابق مساء الاثنين التعاقد مع اللاعب فريد الملالي لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.