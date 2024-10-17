مفاجأة حول أزمة "تجسس" الأهلي المصري على لاعبيه

دار جدل واسع حول رغبة محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد بالأهلي المصري، في التجسس على لاعبي الفريق الأحمر بارتداء ساعات ذكية بها تطبيقات إلكترونية تساعده على معرفة توقيت نوم اللاعبين ومدة النوم الخاصة بكل لاعب.

وقال مصدر مقرب من محمد رمضان لـ"إرم نيوز" إن كل هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة.

وأضاف" رمضان لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق وليس صحيحًا أنه أقر التعاقد مع الساعات الذكية لمعرفة مدة نوم اللاعبين".

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وتابع "محمد رمضان طلب فقط من اللاعبين الالتزام والتركيز في الفترة القادمة وعدم السماح بخسارة أي بطولة مجددًا".

وأكد أن رمضان وعد جميع اللاعبين بصرف مكافأة خاصة حال الفوز بالسوبر المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة ضد سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

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وتغادر بعثة الأهلي، اليوم الخميس، إلى الإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، كما يرافق البعثة بعض أعضاء المجلس، مثل: خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور محمد شوقي ومحمد الجارحي.

ومن المقرر أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة التي تخوض منافسات بطولة السوبر المصري عقب المران الأخير صباح اليوم الخميس.