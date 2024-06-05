رونالدو يهزم مبابي في "الأعلى إعجابًا" على منصة إكس

نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن عن تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة الموسم، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا بأيام قليلة.

ولكن خبر الإعلان عن التعاقد مع كبابي، حصل على تفاعل أقل من خبر انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو صاحب الأكثر إعجابًا بالمنشورات الرسمية المتعلقة بتعاقدات كرة القدم على الإطلاق، حيث وصل عدد الإعجابات بخبر انتقاله إلى مانشستر يونايتد 1.9 مليون إعجاب.

وحصد خبر انتقال مبابي إلى ريال مدريد 908 ألف إعجاب ليحل في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاء خبر انتقال النجم التركي الشاب أردا غولر إلى مدريد وحصد 906 ألف إعجاب.

وأخيرًا جاء خبر انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان وحصد 850 ألف إعجاب.