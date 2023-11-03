غوارديولا: أواجه أصعب تحدٍ مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومي

ويستهدف مدرب سيتي الفوز بلقب الدوري الرابع على التوالي هذا الموسم، لكنه يواجه منافسة شرسة وخسر فريقه مرتين في أول 10 مباريات.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر.

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ضيفه بورنموث: "بات كل موسم أكثر شراسة مقارنة بالوقت الذي وصلت فيه. يوجد مدربون أفضل وفرق أفضل.. لا تزال هناك 28 مباراة وستحدث أشياء كثيرة".

ويكن غوارديولا كل الاحترام لبورنموث الذي فاز بأول مباراة له في الدوري مطلع الأسبوع، بعد أربع هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه بيرنلي 2-1.

وقال غوارديولا: "أندوني مدرب مذهل، يلعب بشكل هجومي وجذاب.. لديهم روح جيدة ولا يتراجعون.. النتيجة ضد بيرنلي تمنحهم الثقة".