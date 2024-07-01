بسبب حركة مسيئة.. بيلينغهام يواجه خطر الغياب عن مباراة إنجلترا وسويسرا
يواجه جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، خطرَ الغياب عن مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بسبب حركة مسيئة قام بها في مواجهة سلوفاكيا.
ونجح المنتخب الإنجليزي، في قلب الطاولة على سلوفاكيا في دور الـ16، في الوقت القاتل بالفوز بهدفين لهدف، حيث سجل بيلينغهام التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وضمنت إنجلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها 2-صفر يوم السبت الماضي.
وعقب الهدف وأثناء احتفال نجم ريال مدريد، التقطت عدسات الكاميرات اللاعب وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، ما تسبب في الهجوم عليه من وسائل الإعلام، الذي اتهمته بعدم احترام المنافس.
ورد بيلينغهام، على تلك الانتقادات عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحًا: "هذه مزحة داخلية تجاه أحد الأصدقاء المقربين الذين كانوا في المباراة، كل الاحترام لمنتخب سلوفاكيا ومن في مباراة الأمس".
ورغم تفسير بيلينغهام، ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يعتبر هذا الفعل جديرًا بالإيقاف لمباراة واحدة.
ومن شأن مثل هذه العقوبة أن تكون ضربة كبيرة لغاريث ساوثغيت وفريقه الإنجليزي، الذين لم يسجلوا سوى أربعة أهداف في أربع مباريات بطولة "يورو 2024"، حيث سجل بيلينغهام نصف هذه الأهداف.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حتى الآن اتخاذ أي إجراء ضد نجم منتخب إنجلترا أو فتح تحقيق في الواقعة.