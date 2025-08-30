رغم المخاوف الكبيرة.. 3 عوامل منحت الاتحاد بداية مثالية في الدوري السعودي

صنع نادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما عرضا مثاليا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه عندما اكتسح شباك مضيفه الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت.

وتألق بنزيما بشكل لافت ليتجاوز الاتحاد الأحداث الصاخبة التي مرت على الفريق بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس الملك لموسم 2024 ـ 2025، عندما خاض فترة تحضيرات مثيرة للانتقادات قبل الخسارة أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل بنزيما 3 أهداف ليقود الاتحاد لاكتساح الأخدود، كما حقق أسرع هدف في الدوري هذا الموسم قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني في أقل من ساعة على انطلاق المباراة.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي للمحترفين

وتقف 3 عوامل وراء منح الاتحاد غزارة تهديفية تجاوز بها المخاوف التي أحاطت بفريق المدرب لوران بلان من أن يفقد الفريق سريعا زمام المنافسة في الدوري.

نجاعة بنزيما تبدد الشكوك

لم يقدم النجم الفرنسي في مسابقة كأس السوبر الأداء الذي توقعه منه جماهير الاتحاد ، وسيطرت حالة من الشكوك حول جاهزيته للموسم الجديد خصوصا بعد أن بدت حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية أمرا ملفتا في الصيف الجاري.

لكن كريم بنزيما نجح سريعا في تبديد تلك الشكوك وأحرز هاتريك رائعا في مباراته الأولى في الدوري، والثانية في الموسم بعد نصف نهائي السوبر قبل أسبوع.

وبعد هدفه في 3 دقائق أولى، أضاف بنزيما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 51 اثر تمريرة عرضية من فابينيو ليسكنها المهاجم الفرنسي برأسه في الشباك.

وأكمل قائد الاتحاد ثلاثيته بحلول ساعة من زمن اللقاء إثر تمريرة متقنة من زميله مهند الشنقيطي ليفوز حامل اللقب بخماسية عقب أداء قوي للغاية.

أخبار ذات علاقة بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الأخدود في الجولة الأولى للدوري السعودي (فيديو)

ويمكن اعتبار الأداء القوي والحضور المتوهج لبنزيما أول العوامل التي منحت الاتحاد بداية مثالية في الدوري رغم أن المنافس الأخدود لم يكن ندا قويا جدا.

بيرغوين لامع وعوار تجاوز الصعوبات

بجانب توهج كريم بنزيما يمكن اعتبار الأداء الذي قدمه الهولندي ستيفن بيرغوين والجزائري حسام عوار عاملا إضافيا مكن فريق لوران بلان من اكتساح الأخدود.

وعاش عوار وضعا صعبا بعد مباراة السوبر ضد النصر بل راجت معلومات حول وضعه على باب الخروج بعد تراجع أدائه.

أخبار ذات علاقة أول ضحايا السوبر.. الاتحاد السعودي يوافق على رحيل نجم الفريق

وسدد الجزائري كرة من هجمة سريعة انتهت بتسجيل سعيد الربيعي لاعب الأخدود هدفا عكسيا في شباك الأخدود.

ومن جانبه، كان الهولندي بيرغوين لامعا من خلال الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة السابعة اثر ركلة حرة نفذها لتسكن شباك الأخدود.

وبجانب الهدف كان بيرغوين وراء هدف بنزيما الأول بتمريرة حاسمة ليؤكد جاهزية فريقه في المباراة الأولى والموسم الجديد.

البدلاء: نقطة قوة

خاض الاتحاد المباراة معتمدا على 16 لاعبا، وهو ما يؤكد قيمة اللاعبين البدلاء خصوصا عندما يكون لهم دور في الفوز وتسجيل الأهداف.

وفي الشوط الثاني، قام لوران بلان بخمسة تغييرات كاملة على 3 فترات إذ أقحم في البداية الجابر والغامدي والعبود في الدقيقة 81، قبل أن يدفع بصالح الشهري بدلا من حسام عوار ومعاذ الفيغي مكان ميتاي وهو ما يكشف الرصيد الثري للاتحاد والبدائل المتوفرة أمام لوران بلان لمواجهة المفاجآت في الموسم الجديد وخطر الإصابات المحتملة.

ويلعب الاتحاد الجولة الثانية من الدوري في 12 سبتمبر ضد الفتح بعد أيام قليلة من التوقف الدولي.