أنشيلوتي: ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة
قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة في كرة القدم.
وذكر أنشيلوتي، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: "في كرة القدم هناك لحظات صعبة يجب أن تتحلى فيها بهدوء، على كل لاعب أن يساهم في الفريق".
وأضاف: "تمنحك كرة القدم أحيانًا الفرصة للخروج بسرعة من الأوقات العصيبة، ولكن يمكنك أيضًا الدخول بسرعة في الأوقات العصيبة، عليك أن تركز على تجنب ذلك".
وتابع: "شخصية الفريق؟ لقد تحدثوا عن ذلك العام الماضي عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة في كرة القدم، نريد فريقًا يعرف كيف يفعل كُل ما يُطلب منه".
وبشأن الجدل التحكيمي بعد ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، قال المدرب الإيطالي: "إنها وظيفة معقدة للغاية، يبدو أن تقنية الـVAR تساعدهم، وقد ساعدت في اتخاذ قرارات بالفعل، لكن القرارات الذاتية ستثير دائمًا الجدل، من قبل كان هناك الكثير من الفساد، من الواضح الآن أن الأمر لم يعُد كذلك، وما يحدث هو أنهم أحيانًا يعانون، مثل أي شخص آخر".
وسئل أنشيلوتي عن انتقادات ميغيل أنخيل سانشيز مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد لأداء الحكام واتهام ريال مدريد بالتأثير على قراراتهم وقال المدرب الإيطالي: "لم أقرأ شيئًا لقد سمعت فقط، وهذا كل شيء، أفضل عدم التحدث، ما يمكنني قوله هو أنني أحترم جميع الآراء".
وأتم: "لقد كانت مباراة تنافسية وكنا نستحق الفوز، باقي الأمور لن أتحدث عنها".
وبسؤاله عن البرازيلي فينيسيوس جونيور قال أنشيلوتي: "فينيسيوس يريد دائمًا اللعب، لقد قام بعمل شاق للغاية، يركض كثيرًا، ويرتكب أخطاء، لكنه يسجل أيضًا".
وأوضح: "نظام 4/2/3/1 يعجبني كثيرا وخاصة في الجانب الدفاعي، مع وجود لاعبي الوسط، الأمر يعتمد على ذلك، أحيانا يلعب مودريتش أو أسينسيو أو رودريغو، رودريغو يحب هذا المركز فهو مثالي له، نحن نفكر في كل شيء".
وعن إمكانية أن يصبح نجله دافيدي مدربا قال أنشيلوتي: "دافيدي يوما ما سيُصبح مدربا، نحن في وضع جيد للغاية هنا وفي اليوم الذي نقرر فيه المغادرة، سيكون قادرًا على القيام بما يريده، لديه القدرة على خوض التحديات، لكننا سعداء هنا ونريد إنهاء المهمة هنا".