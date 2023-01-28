أنشيلوتي: ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة

وتابع: "شخصية الفريق؟ لقد تحدثوا عن ذلك العام الماضي عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة في كرة القدم، نريد فريقًا يعرف كيف يفعل كُل ما يُطلب منه".

وبشأن الجدل التحكيمي بعد ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، قال المدرب الإيطالي: "إنها وظيفة معقدة للغاية، يبدو أن تقنية الـVAR تساعدهم، وقد ساعدت في اتخاذ قرارات بالفعل، لكن القرارات الذاتية ستثير دائمًا الجدل، من قبل كان هناك الكثير من الفساد، من الواضح الآن أن الأمر لم يعُد كذلك، وما يحدث هو أنهم أحيانًا يعانون، مثل أي شخص آخر".

وسئل أنشيلوتي عن انتقادات ميغيل أنخيل سانشيز مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد لأداء الحكام واتهام ريال مدريد بالتأثير على قراراتهم وقال المدرب الإيطالي: "لم أقرأ شيئًا لقد سمعت فقط، وهذا كل شيء، أفضل عدم التحدث، ما يمكنني قوله هو أنني أحترم جميع الآراء".

وأتم: "لقد كانت مباراة تنافسية وكنا نستحق الفوز، باقي الأمور لن أتحدث عنها".