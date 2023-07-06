جاء بتوصية من كريستيانو رونالدو.. من هو لويس كاسترو مدرب النصر الجديد؟

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: "السيد لويس كاسترو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد حتى عام 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

وكشف وصيف بطل الدوري السعودي أن كاسترو بدأ عمله بالفعل مع الفريق وتعرف على اللاعبين وقاد مرانه الأول خلال ثالث أيام المعسكر الحالي في البرتغال.

وكتب النصر على تويتر في تعليقه على عدة صور لكاسترو من داخل الملعب: "التمرين الأول تحت إشراف مدربنا لويس كاسترو".