جاء بتوصية من كريستيانو رونالدو.. من هو لويس كاسترو مدرب النصر الجديد؟
أعلن نادي النصر السعودي تعيين البرتغالي لويس كاسترو مدربا جديدا للفريق الأول لمدة عامين مع بدء مهمته بالفعل اليوم الخميس، وفق توصية مواطنه كريستيانو رونالدو نجم الفريق.
وأقال النصر المدرب الفرنسي رودي غارسيا في أبريل/ نيسان الماضي وأكمل الموسم مع الكرواتي دينكو إيليتشيتش مدرب فئات الشباب بالنادي.
وقال النادي عبر حسابه على تويتر: "السيد لويس كاسترو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد حتى عام 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".
وكشف وصيف بطل الدوري السعودي أن كاسترو بدأ عمله بالفعل مع الفريق وتعرف على اللاعبين وقاد مرانه الأول خلال ثالث أيام المعسكر الحالي في البرتغال.
وكتب النصر على تويتر في تعليقه على عدة صور لكاسترو من داخل الملعب: "التمرين الأول تحت إشراف مدربنا لويس كاسترو".
تفاصيل المفاوضات
في البداية وافق كاسترو على الرحيل من تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي والموافقة على عرض النصر بعد مفاوضات مكثفة من الجانب السعودي، وذلك بعد استشارة مواطنه كريستيانو رونالدو.
وكشفت تقارير برتغالية أن كريستيانو رونالدو تواصل مع لويس كاسترو لإقناعه بقبول عرض النصر السعودي، ليكون خليفة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن لويس كاسترو جاء إلى النصر بترشيح مباشر من رونالدو.
من هو لويس كاسترو؟
يبلغ كاسترو من العمر 61 عامًا، وبدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب مع فريق ليريا البرتغالي في مركز الظهير الأيمن عام 1976.
واعتزل كاسترو في عام 1997 بسبب المرض، بعد مسيرة قصيرة؛ وقرر دخول عالم التدريب بعدها مباشرة في عام 1998.
تولى كاسترو تدريب أكاديمية فريق بورتو البرتغالي في 2013، وقاد فريق الشباب في 138 مباراة، وتم تعيينه كمدرب مؤقت للفريق الأول في مارس 2014.
وبقي كاسترو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول 16 مباراة فقط، قبل أن يعود لقيادة فريق الشباب مجددًا.
ودرب بعدها ريو آفي في 2016، وتشافيز في 2017، وفيتوريا غيماريش في 2018.
وبدأ كاسترو مسيرته خارج البرتغال مع شاختار دونيتسك الأوكراني في 2019، وبعدها الدحيل القطري وأخيرًا بوتافوغو البرازيلي.
وتوج كاسترو مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وفاز مع الدحيل بكأس أمير قطر العام الماضي.
يذكر أن النصر خرج خالي الوفاض من الموسم الماضي دون ألقاب رغم التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصف الثاني من الموسم في صفقة قياسية.
وتعاقد النصر مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان استعدادا للموسم الجديد.