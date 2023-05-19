مانشستر سيتي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح في دوري أبطال أوروبا
قاربت مسابقة دوري أبطال أوروبا على النهاية، وسينحصر اللقب بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان اللذين سيتقابلان في النهائي يوم 10 يونيو.
وتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية التي حققت أرباحا في الموسم الحالي وحصد 127 مليون يورو، متفوقا على ريال مدريد، حامل لقب الموسم الماضي، الذي حصد 118 مليون يورو وفقا لـ"Swiss Ramble".
وكان مانشستر سيتي قد تغلب 4/0 على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 5/1.
ويحتل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث كسب 107 ملايين يورو و104 ملايين يورو على التوالي.
وعلى الرغم من تأهله للمباراة النهائية فإن إنتر ميلان احتل المركز الخامس بإيرادات قدرها 100 مليون يورو، متقدما على تشيلسي، الذي لن يشارك في البطولة الموسم المقبل، وحقق 94 مليون يورو.
وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات واحتل المركز الـ12 في قائمة الأرباح برصيد 69 مليون يورو.
وجاء ميلان في المركز السابع وحقق 85 مليون يورو، متقدما على ليفربول الذي حصد 82 مليون يورو، ويتبعه نابولي وبنفيكا وبروسيا دورتموند.
ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا في ثاني وصول لنهائي المسابقة حيث خسر النهائي أمام تشيلسي موسم 2020/2021.
ولم يسبق لمانشستر سيتي أن لعب أمام إنتر ميلان وستكون مواجهتهما في النهائي يوم 10 يونيو أول مباراة رسمية بين الفريقين.