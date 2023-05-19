مانشستر سيتي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح في دوري أبطال أوروبا

قاربت مسابقة دوري أبطال أوروبا على النهاية، وسينحصر اللقب بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان اللذين سيتقابلان في النهائي يوم 10 يونيو.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية التي حققت أرباحا في الموسم الحالي وحصد 127 مليون يورو، متفوقا على ريال مدريد، حامل لقب الموسم الماضي، الذي حصد 118 مليون يورو وفقا لـ"Swiss Ramble".

وكان مانشستر سيتي قد تغلب 4/0 على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 5/1.