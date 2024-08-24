كشف مصدر مقرب من الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم فريق نابولي الإيطالي، حقيقة موافقة اللاعب على الانضمام إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت كثير من التقارير الإيطالية إلى رغبة نابولي في تجديد عقد أوسيمين مع الفريق، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات في المفاوضات من الجانب السعودي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الأهلي السعودي يرغب بشدة في التعاقد مع فيكتور أوسيمين خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف: "الفريق السعودي وافق على دفع الشرط الجزائي لنابولي، والمقدر بـ130 مليون يورو، على دفعات".

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وتابع: "يوجد موافقة مبدئية من اللاعب النيجيري على الوجود في الدوري السعودي، ويتبقى فقط الاتفاق بين الأهلي ونابولي على قيمة الشرط الجزائي وطريقة سداده".

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "من المتوقع أن يوافق نابولي على بيع أوسيمين بسبب راتبه العالي، خاصة أن الفريق لا يشارك في أي بطولة أوروبية هذا الموسم".

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ويحصل أوسيمين على راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو، وفي ظل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، فإن راتبه سيكون عبئًا ماليًّا على الفريق إذا لم يتم بيعه هذا الصيف.

وانضم الدولي النيجيري إلى نابولي في عام 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، ويملك في مسيرته الدولية 27 مباراة رفقة "النسور" أحرز خلالهم 20 هدفًا.