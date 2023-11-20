رايس: صفقة انتقالي القياسية إلى آرسنال جعلتني أشعر بتوتر شديد
قال ديكلان رايس، لاعب آرسنال الإنجليزي، إن صفقة انتقاله من وست هام يونايتد إلى آرسنال مقابل مبلغ كبير جعلته يشعر "بتوتر شديد" نظرا لارتفاع سقف التوقعات التي صاحبت ذلك.
وأشار لاعب الوسط إلى أنه وصل إلى النادي المنتمي إلى شمال لندن وهو يعلم أنه يتوقع منه أن يحدث تأثيرا فوريا.
وضم آرسنال اللاعب الإنجليزي الدولي، البالغ 24 عاما، في يوليو الماضي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (130.84 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي بالنسبة لصفقة انتقال بين ناديين إنجليزيين، إذ يتخطى مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مانشستر سيتي لأستون فيلا مقابل انتقال جاك غريليش إلى صفوفه في 2021.
وقال رايس للصحفيين قبل مباراة إنجلترا الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024: "كنت متوترا بشدة خلال إبرام صفقة الانتقال بسبب المقابل المادي".
وأضاف: "انتقال إنسان مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، لا يبدو أمرا مألوفا تماما. لكنه جاء بسبب ما قمت به في وست هام، والقيمة التي قدروني بها".
وتابع: "إنها 100 مليون جنيه إسترليني، إنه مبلغ كبير، يمكنني إدراك الضغط الذي يصاحبه.
"ليس فقط الضغط الذي تضعه على نفسك، لكن هناك توقعات بتقديم أداء كبير على الفور بعد ضمك مقابل هذا المبلغ. لقد استثمروا الكثير من المال في التعاقد معي ولابد لي من إثبات جدارتي وإحداث تغيير هناك".
وقال رايس أيضا إنه يدرك أن غريليش زميله في منتخب إنجلترا ربما تعرض لنفس المعاناة في بداية مسيرته مع سيتي قبل أن يفوز معه بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي.
وأردف: "هو لاعب كلف فريقه 100 مليون جنيه إسترليني، لكن بما أنه لم يكن يلعب كثيرا فقد كان الأمر ربما مختلفا بعض الشيء بالنسبة له. هو في قمة التألق والسعادة الآن والأمر ذاته بالنسبة لي".