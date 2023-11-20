رايس: صفقة انتقالي القياسية إلى آرسنال جعلتني أشعر بتوتر شديد

قال ديكلان رايس، لاعب آرسنال الإنجليزي، إن صفقة انتقاله من وست هام يونايتد إلى آرسنال مقابل مبلغ كبير جعلته يشعر "بتوتر شديد" نظرا لارتفاع سقف التوقعات التي صاحبت ذلك.

وأشار لاعب الوسط إلى أنه وصل إلى النادي المنتمي إلى شمال لندن وهو يعلم أنه يتوقع منه أن يحدث تأثيرا فوريا.

وضم آرسنال اللاعب الإنجليزي الدولي، البالغ 24 عاما، في يوليو الماضي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (130.84 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي بالنسبة لصفقة انتقال بين ناديين إنجليزيين، إذ يتخطى مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مانشستر سيتي لأستون فيلا مقابل انتقال جاك غريليش إلى صفوفه في 2021.