مهاجم نيوكاسل يعادل إنجاز أسطورة انجلترا

نجح الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاستل الإنجليزي، في معادلة إنجاز أسطورة النادي وقائده السابق آلان شيرر وذلك بعدما سجل هدفين في شباك توتنهام، السبت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليبلغ عتبة 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن.

ومنذ أن سجل القائد التاريخي لنيوكاستل آلان شيرر 20 هدفا في جميع المسابقات مع ناديه في موسم 2003 ـ 2004، لم ينجح أي من لاعبي النادي في الاقتراب من ذلك الإنجاز، قبل أن ينجح ألكسندر إيزاك في معادلة الرقم القياسي والمضي نحو تحطيمه وذلك قبل نهاية مشوار البريمرليغ.

وسجل إيزاك (24 عاما) الهدف الأول لنيوكاستل في الدقيقة 32 قبل أن يسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني في رصيده الشخصي في الدقيقة 51 مدعما مسيرته التهديفية المذهلة خلال الموسم الحالي.