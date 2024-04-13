مهاجم نيوكاسل يعادل إنجاز أسطورة انجلترا
نجح الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاستل الإنجليزي، في معادلة إنجاز أسطورة النادي وقائده السابق آلان شيرر وذلك بعدما سجل هدفين في شباك توتنهام، السبت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليبلغ عتبة 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن.
ومنذ أن سجل القائد التاريخي لنيوكاستل آلان شيرر 20 هدفا في جميع المسابقات مع ناديه في موسم 2003 ـ 2004، لم ينجح أي من لاعبي النادي في الاقتراب من ذلك الإنجاز، قبل أن ينجح ألكسندر إيزاك في معادلة الرقم القياسي والمضي نحو تحطيمه وذلك قبل نهاية مشوار البريمرليغ.
وسجل إيزاك (24 عاما) الهدف الأول لنيوكاستل في الدقيقة 32 قبل أن يسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني في رصيده الشخصي في الدقيقة 51 مدعما مسيرته التهديفية المذهلة خلال الموسم الحالي.
وأصبح بإمكان الدولي السويدي أن يدعم رقمه الحالي باعتبار أنه سيخوض مبدئيا 6 مباريات أخرى مع نيوكاستل في البريمرليغ.
وأحرز إيزاك 17 هدفا حتى الآن مع نيوكاستل في الدوري ليحتل المركز الثالث في سباق الهدافين بالتساوي مع نجم ليفربول محمد صلاح،كما حقق هدفين في كأس إنجلترا وهدفا واحدا في دوري أبطال أوروبا.
وانتقل اللاعب من ريال سوسيداد الإسباني في موسم 2022ـ 2023 إلى نيوكاستل ولعب حتى الآن 61 مباراة سجل خلالها 36 هدفا في كل المسابقات.