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رياضة

لحظة تتويج منتخب إسبانيا بكأس أوروبا وتعليق مثير من الشوالي (فيديو)

لحظة تتويج منتخب إسبانيا بكأس أوروبا وتعليق مثير من الشوالي (فيديو)
تتويج منتخب إسبانيا بكأس أوروبا المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 9:43 م

قام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بمشاركة ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتسليم كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" إلى ألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا، بعد تتويج الماتادور بالبطولة على حساب منتخب إنجلترا.

وتوج المنتخب الإسباني، بلقبه الرابع القياسي في كأس أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره الإنجليزي في النهائي 2-1 الأحد في برلين.

ونزل الملك فيليبي السادس إلى أرض الملعب، وسلم كأس البطولة إلى قائد المنتخب الإسباني ألفارو موراتا.

واحتفل ملك إسبانيا مع ابنته الأميرة صوفيا، وسط لاعبي المنتخب الإسباني، بعد التتويج بالكأس.

وقام المعلق التونسي عصام الشوالي بتعليق مثير عند لحظة رفع الكأس، وكرر مقولته الشهيرة مع ميسي في كأس العالم 2022، عندما قال لميسي "شيل شيل شيل يا طويل العمر شيل".

وكر الشوالي مقولته بعد تتويج إسبانيا قائلا: "هذه كأس أخرى محمولة جوا.. غدا مدريد ستستقبل الأبطال.. قفزة البطل .. على طريقة ليو.. شيل يا موراتا شيل".

 

 

وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفا قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليقود إسبانيا لفوز مستحق 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، والتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي يوم الأحد.

فيما خسرت إنجلترا النهائي للمرة الثانية على التوالي.

منتخب إسبانيايورو 2024منتخب إنجلترا

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