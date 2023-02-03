ساديو ماني يغيب عن بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان
أكد جوليان ناغيلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ أن السنغالي ساديو ماني سيغيب عن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 14 فبراير/شباط الحالي للإصابة.
وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدير الفني الألماني أكد أن جناح ليفربول السابق سيعود للملاعب منتصف الشهر الحالي، وسيغيب عن مباراة الذهاب.
وتعرض المهاجم البالغ عمره 30 عاما، الذي سجل ركلتي الترجيح الحاسمتين في فوز السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مباراة الصعود لكأس العالم العام الماضي، لإصابة في الساق اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على فيردر بريمن.
وأضاف: "أتوقع عودته في منتصف فبراير أو أواخر الشهر. تبدو الأمور على ما يرام ولا يشعر بأي ألم. سيغيب بالتأكيد عن مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان".
وكان ماني قد استأنف التدريبات مؤخرا مما فتح الباب أمام إمكانية عودته في الوقت المناسب للمشاركة أمام باريس سان جيرمان، لكن مدة تعافيه من الإصابة في الشظية التي لحقت به قبل انطلاق مونديال قطر زادت على الوقت المتوقع.
وفي الوقت ذاته، توقع ناغيلسمان مشاركة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين رغم الإصابة التي لحقت به أمام مونبيلييه، يوم الأربعاء الماضي، في الدوري الفرنسي، والتي ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع، وفقا لبيان سان جيرمان.
وخرج المهاجم، البالغ عمره 24 عاما، وهو يعرج من الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على مونبلييه، يوم الأربعاء الماضي، ومن المتوقع غيابه عن مواجهة أولمبيك مرسيليا في دور الـ16 بكأس فرنسا أيضا.
ومبابي هو هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد سبعة أهداف، متساويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وثاني الهدافين بالدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا في تسع مباريات.
ويلتقي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، ضيفه سان جيرمان في الإياب يوم الثامن من مارس/ آذار.
وسيخوض باريس سان جيرمان خمس مباريات بين يومي الرابع و19 فبراير/ شباط الجاري.