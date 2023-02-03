ساديو ماني يغيب عن بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدير الفني الألماني أكد أن جناح ليفربول السابق سيعود للملاعب منتصف الشهر الحالي، وسيغيب عن مباراة الذهاب.

وتعرض المهاجم البالغ عمره 30 عاما، الذي سجل ركلتي الترجيح الحاسمتين في فوز السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مباراة الصعود لكأس العالم العام الماضي، لإصابة في الساق اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على فيردر بريمن.

وأضاف: "أتوقع عودته في منتصف فبراير أو أواخر الشهر. تبدو الأمور على ما يرام ولا يشعر بأي ألم. سيغيب بالتأكيد عن مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان".

وكان ماني قد استأنف التدريبات مؤخرا مما فتح الباب أمام إمكانية عودته في الوقت المناسب للمشاركة أمام باريس سان جيرمان، لكن مدة تعافيه من الإصابة في الشظية التي لحقت به قبل انطلاق مونديال قطر زادت على الوقت المتوقع.