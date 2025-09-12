موسم أخير.. تايلور سويفت تتسبب بابتعاد ترافيس كيلسي عن الرياضة

كشف تقارير أمريكية أن ترافيس كيلسي، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز، قرر خوض موسم واحد فقط إضافي في دوري كرة القدم الأمريكية، قبل أن يضع حياته الخاصة مع خطيبته المغنية تايلور سويفت في صدارة أولوياته.

كيلسي، البالغ من العمر 35 عامًا، يدخل عامه الأخير في عقده الممتد لعامين بقيمة 34.25 مليون دولار، وسط مؤشرات قوية على أنه لن يجدد ارتباطه بالفريق.

مصادر مقربة أوضحت أن موسم 2025 سيكون الأخير له في الملاعب، إذ يتجه للتفكير في اعتزال اللعب والاكتفاء بمشاريع شخصية وحياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن الأضواء.

إدارة تشيفز مستعدة لتقديم عرض جديد إذا رغب اللاعب، لكن كل الدلائل تشير إلى أن كيلسي سيكتفي بموسم إضافي فقط، لينهي مسيرته التي استمرت 13 عامًا.

كيلسي وسويفت: حياة جديدة بعد المستطيل الأخضر

التقارير التي نشرتها صحيفة "ماركا" أكدت أن تايلور سويفت بدأت بالفعل في التخطيط لحفل الزفاف، مع أحاديث متزايدة عن رغبتهما في تكوين أسرة بعد الزواج مباشرة.

وكشف أصدقاء مقربون أن كيلسي يأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار، خاصة مع الإرهاق البدني الذي يعيشه بصفته لاعبًا محترفًا، ليصبح قرار الاعتزال أقرب إلى هدف شخصي عاطفي أكثر من كونه مجرد خيار رياضي.

ورغم أن نجم تشيفز لم يظهر أي تراجع في مستواه خلال الموسم الحالي، فإن المحيطين به مقتنعون بأن مسيرته تقترب من النهاية، وأنه يفضل حياة العائلة والأبوة على صخب المؤتمرات الصحفية وما بعد المباريات.

بعد 13 موسمًا حافلة بالإنجازات، من بينها 3 بطولات سوبر بول واختيارات متعددة في فريق كل النجوم، يبدو أن كيلسي يستعد لوداع الملاعب، ليكتب فصلًا جديدًا في حياته الخاصة، مع تايلور سويفت التي يراها كثيرون شريكته في "أسطورة" جديدة خارج حدود الرياضة.