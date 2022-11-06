المنتخب السعودي يهزم آيسلندا استعدادا لكأس العالم (فيديو)
المنتخب السعودي سيلعب مع بنما وكرواتيا قبل أن يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الحالي.
تغلب المنتخب السعودي 1/0 على منافسه منتخب آيسلندا، اليوم الأحد، في مباراة ودية، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع سعود عبدالحميد في الدقيقة 26، من ضربة رأسية مستغلا كرة متقنة من محمد البريك.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مع بنما وكرواتيا قبل أن يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الحالي.
وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وبعد مواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر سيلعب المنتخب السعودي مع بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم مع المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.