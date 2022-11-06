المنتخب السعودي يهزم آيسلندا استعدادا لكأس العالم (فيديو)

تغلب المنتخب السعودي 1/0 على منافسه منتخب آيسلندا، اليوم الأحد، في مباراة ودية، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع سعود عبدالحميد في الدقيقة 26، من ضربة رأسية مستغلا كرة متقنة من محمد البريك.