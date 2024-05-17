3 أسباب لانقلاب لابورتا المفاجئ على تشافي

إدارة برشلونة قررت إقالة تشافي من منصبه والاستغناء عن خدماته، والتراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي ببقائه في منصبه خلال الموسم الجديد.

ومن المرجح أن تعلن إدارة برشلونة عن قرارها بشأن تشافي عقب لقاء رايو فايكانو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وفنّد الإعلامي لويس روخو، الصحفي في جريدة (MARCA)، أسباب انقلاب لابورتا على تشافي، موضحًا أنها 3 أسباب، تتلخص في الآتي: