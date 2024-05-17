3 أسباب لانقلاب لابورتا المفاجئ على تشافي
كشفت تقارير إعلامية، عن أسباب توتر العلاقة، بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وتشافي هرنانديز مدرب الفريق، والتي تسببت في انقلاب الأول عليه.
إدارة برشلونة قررت إقالة تشافي من منصبه والاستغناء عن خدماته، والتراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي ببقائه في منصبه خلال الموسم الجديد.
ومن المرجح أن تعلن إدارة برشلونة عن قرارها بشأن تشافي عقب لقاء رايو فايكانو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.
وفنّد الإعلامي لويس روخو، الصحفي في جريدة (MARCA)، أسباب انقلاب لابورتا على تشافي، موضحًا أنها 3 أسباب، تتلخص في الآتي:
أولا: مسألة التعاقدات:
لابورتا يقول إنه في موسمه (تشافي) الأول أحضروا له ليفاندوفسكي، وفيران، وكوندي، ورافينها، وكريستنسن وبتكلفة مالية كبيرة، ولم يستغلها المدرب بالشكل الأمثل.
ثانيًا: يؤذي شاب صغير
تشافي عندما تحدث عن روكي، وقال إن وصوله في الشتاء لم يكن مخططًا له، كان بمثابة صدمة لدى إدارة لابورتا، فهم يعتقدون أنه يؤذي صبيًّا عمره 18 عاما بهذا التصريح.
ثالثًا: تناقض تشافي في كلامه:
خلال الاجتماع مع الإدارة قال تشافي إنه يثق بالفريق وإنهم يستطيعون المنافسة على كل الألقاب، ثم في المؤتمر قبل مباراة ألميريا قال عكس ذلك تمامًا.
وكان تشافي صرح، يوم الأربعاء الماضي، أن نادي برشلونة يعيش وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ 25 عاما، وأن الفريق يحتاج إلى القيام بتعزيزات كبيرة للمراهنة على الألقاب في الموسم المقبل، ما جعل كثيرون يتهمونه بالتناقض بعدما صرح سابقا بأن الفريق الحالي قادر على رفع الألقاب.
وعقب الفوز على ألميريا بهدفي فيرمين لوبيز، قال تشافي: "النادي لم يخبرني بشيء، العلاقة لم تتغير، بالأمس قلت ما أعتقده بأننا سننافس على كل البطولات، وما أزال بهذا الرأي".