خبراء: تأثير ميسي يوشك على الارتقاء بالدوري الأمريكي نحو آفاق جديدة
قال خبراء لرويترز إن ليونيل ميسي قد يرتقي بشكل كبير بمكانة الدوري الأمريكي لكرة القدم والرياضة ككل في الولايات المتحدة، حيث يجذب انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي انتباه المتابعين من كافة أنحاء العالم.
وفي تحول مفاجئ في مسيرته بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين وفشل مفاوضات عودته إلى برشلونة، انضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي الشهر الماضي واصطحب معه موجات من المشجعين المخلصين نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وميسي ليس بأي حال من الأحوال الاسم الكبير الأول الذي ينتقل للعب في أمريكا، حيث سبقه إلى ذلك البرازيلي الراحل بيليه ووين روني وديفيد بيكهام وتيري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش الذين قدموا إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري هناك.
ولكن مع ظهور الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات كوجه جديد لدوري الأضواء هناك، تتجه كرة القدم الأمريكية نحو آفاق جديدة قبل نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال نيل جويس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة (سي.ال.في) لرويترز: "الآن جاء ميسي إلى الدوري الأمريكي وسيقوده بالتأكيد نحو مستويات جديدة تماما من الظهور والوعي بالعلامة التجارية".
وأضاف: "أعتقد أن توقيع ميسي هو اعتراف بنضج الدوري الأمريكي، والحاجة إلى زيادة المشاهدة وقيمة العلامة التجارية في الفترة التي تسبق كأس العالم عام 2026".
مبيعات القمصان
ووفقا لبيانات مؤشرات غوغل لشهر يوليو تموز، تسبب الإعلان عن توقيع ميسي في ارتفاع كبير في عمليات البحث عن مواعيد المباريات وتذاكرها لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني، كما يتطلع المشجعون أيضا إلى شراء قميصه الرسمي الوردي الخاص بإنتر ميامي.
وقال متحدث باسم شركة أديداس لرويترز: "الطلب على قميص ميسي في ميامي كان غير مسبوق حقا. نعمل بأسرع ما يمكن للتأكد من أن كل مشجع يريد قميصا يمكنه الحصول عليه عبر الإنترنت أو في أحد متاجرنا".
وقال جويس، الخبير المالي في شؤون كرة القدم، إن انتقال ميسي لإنتر ميامي كان بمثابة دفعة قوية لأديداس، مضيفا: "في السابق، كان يلعب مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، واللذين كانا يرتبطان بعقود مع شركة نايكي كمصنعة للأدوات والمستلزمات الرياضية".
وأوضح: "بات يعمل الآن مع إنتر ميامي، الذي يرتبط بعقد مع أديداس لإمداده بالملابس والمستلزمات الرياضية. إنه رياضي يرتبط بأديداس، الأرجنتين (تحت رعاية) أديداس. استطاعوا استحضار قيمة ميسي في مكان واحد، إذا جاز التعبير. بات هناك قيمة لأديداس (في ميامي)".
انتعاش البث
من المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة مشاهدة الدوري الأمريكي مع وصول ميسي.
ففي عام 2022، أعلنت رابطة الدوري ومنصة "آبل تي.في" عن شراكة مدتها 10 سنوات، مع صدور تصريحات لتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل يوم الخميس الماضي في مكالمة لإعلان نتائج الأرباح "بالنسبة لرابطة الدوري الأمريكي، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة مما نحن فيه بسبب الطريقة التي تسير بها الشراكة".
وقال: "من الواضح أننا في الأيام الأولى، لكن الأمر تجاوز توقعاتنا فيما يتعلق بالمشتركين، وانضمام ميسي إلى إنتر ميامي ساعدنا قليلا. لذلك نحن سعداء للغاية".
كان الظهور الأول لمهاجم إنتر ميامي في الفوز 2-1 على كروز أزول الشهر الماضي بمتوسط مشاهدة 1.75 مليون متفرج على شبكة تلفزيون يونيفيجن الناطقة باللغة الإسبانية، مما يجعله أكبر عدد من المتفرجين للدوري الأمريكي عبر شبكة واحدة منذ عام 2004 وفقا لخدمة "سبورتس ميديا ووتش".
وردا على سؤال حول ما إذا كان توقيع ميسي يمكن أن يوسع دائرة مشاهدة الدوري الأمريكي الممتاز خارج الولايات المتحدة، قال جويس "100٪، هذا ما سيحدث".
وأتم: "أجرينا بعض التحليلات على ميسي ومتابعيه ومشجعيه وهم يملكون الكثير من التداخل مع جماهير أمريكا الجنوبية والإسبانية، وهذا مجال اهتمام كبير لتوسيع مجال العلامة التجارية والوصول للدوري الأمريكي".
ومع ذلك، فإن البث المباشر ليس الطريقة الوحيدة للاستفادة من الطفرة التي أحدثها ميسي.
وقال جويس: "إذا كنت من محبي الدوري الأمريكي، وتعيش في بريطانيا على سبيل المثال، فمن الواضح أنه من الصعب متابعة الأحداث الحية بسبب اختلاف المناطق الزمنية".
وواصل: "لكن تجميع محتويات رقمية بعينها تخص ميسي سيكون وسيلة للتفاعل مع هؤلاء المستخدمين عندما لا يتم تصنيفهم وفقا لمناطق زمنية".