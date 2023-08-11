خبراء: تأثير ميسي يوشك على الارتقاء بالدوري الأمريكي نحو آفاق جديدة

قال خبراء لرويترز إن ليونيل ميسي قد يرتقي بشكل كبير بمكانة الدوري الأمريكي لكرة القدم والرياضة ككل في الولايات المتحدة، حيث يجذب انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي انتباه المتابعين من كافة أنحاء العالم.

وفي تحول مفاجئ في مسيرته بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين وفشل مفاوضات عودته إلى برشلونة، انضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي الشهر الماضي واصطحب معه موجات من المشجعين المخلصين نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وميسي ليس بأي حال من الأحوال الاسم الكبير الأول الذي ينتقل للعب في أمريكا، حيث سبقه إلى ذلك البرازيلي الراحل بيليه ووين روني وديفيد بيكهام وتيري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش الذين قدموا إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري هناك.