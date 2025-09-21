بث مباشر لمباراة الترجي ضد القوات المسلحة في دوري أبطال إفريقيا

يبدأ الترجي التونسي مشواره في نسخة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025–2026 بمواجهة خارج أرضه أمام نادي القوات المسلحة النيجيري، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية.

أخبار ذات علاقة بمقابل مادي.. القناة الناقلة لمباراة الترجي والقوات المسلحة النيجري

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الترجي لتحقيق بداية إيجابية تعزز فرص تقدمه إلى الأدوار التالية، خاصة في ظل الرغبة في الفوز بالبطولة هذا الموسم.

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق نقل لقاء الترجي والقوات المسلحة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أخبار ذات علاقة رسميا.. رابطة الدوري التونسي تتخذ عقوبة ثقيلة ضد مدرب الترجي ماهر الكنزاري

غير أن متابعي المباراة يمكنهم متابعتها عبر البث المباشر عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في منصة "الترجي +"، وهي المنصة الرسمية للنادي، مقابل رسم رمزي قدره 480 مليمًا تونسيًا ليوم واحد.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الترجي ضد القوات المسلحة في دوري أبطال إفريقيا

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 2: الهدف الأول للترجي عن طريق بوعالية

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة وتقدم الترجي بهف نظيف.

الدقيقة 20: هدوء في أحداث المباراة.