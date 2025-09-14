ميسي الزمالك.. ماذا قدم الخرافي خوان ألفينا بيزيرا أمام المصري؟ (فيديو)

حقق الزمالك فوزاً عريضاً على حساب ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

وأحرز أهداف الزمالك الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 29 وعمر جابر في الدقيقة 64 وعبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وخطف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا جناح أيمن الزمالك الأضواء في مباراة المصري بعدما تألق بشكل لافت وأظهر مهارات فردية لدرجة أن جماهير القلعة البيضاء وصفته بأنه "ميسي الزمالك" في إشارة إلى أسطورة منتخب الأرجنتين.

ماذا قدم بيزيرا؟

لعب الجناح البرازيلي 80 دقيقة في مباراة الزمالك والمصري ونال تقييماً (7.2) بحسب موقع سوفا سكور وصنع هدفاً.

ولمس ألفينا الكرة 31 مرة، وقدم 14 تمريرة صحيحة من أصل 16 كما أرسل كرة طولية بنجاح.

ووجه اللاعب البرازيلي تسديدة تجاه المرمى وتسديدتين خارج المرمى وراوغ مرتين بنجاح من أصل 3 كما حسم 5 مواجهات ثنائية من أصل 8 ولم يخسر الكرة سوى 7 مرات.

وغادر ألفينا في الدقيقة 80 لصالح زميله أحمد شريف مهاجم الزمالك.