مذيعون ومحللون جدد.. 3 برامج رئيسية في قناة ثمانية

أعلنت قناة ثمانية، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، عن تعزيز فريقها الإعلامي بمجموعة من أبرز المذيعين والمحللين الرياضيين في المنطقة، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسية ضمن باقاتها البرامجية المتنوعة.

وجاء هذا التطوير ضمن استراتيجية القناة الرامية إلى تقديم محتوى رياضي وترفيهي متميز، بالتزامن مع انطلاقتها الجديدة كناقل رسمي لأبرز البطولات السعودية، بما في ذلك دوري روشن السعودي، كأس الملك، دوري يلو، وبطولة السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة الفرق بين المشاهدة المجانية والمدفوعة على قنوات ثمانية

بث مجاني عالي الجودة

توفر ثمانية تغطية شاملة للمباريات عبر تطبيقها الرسمي، الذي سيصبح متاحًا للتحميل على أنظمة iOS وAndroid، ومنصات Apple TV وAndroid TV، بالإضافة إلى الأجهزة الذكية، بدءًا من 13 أغسطس.

فيما سيتم الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية على أقمار عرب سات ونايل سات يوم 28 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

أخبار ذات علاقة بشكل رسمي.. تردد قنوات ثمانية على نايل سات وعرب سات

طاقم إعلامي مميز

يضم فريق القناة نخبة من الوجوه الإعلامية المعروفة، مثل نواف التمياط وعبيدالله العيسي (السعودية)، طارق ذياب (تونس)، وحامد الحارثي (الإمارات).

إلى جانب ذلك، يشارك في التغطية عدد من المعلقين والمراسلين البارزين، مثل فارس عوض، فهد العتيبي، وخالد العرافة.

أخبار ذات علاقة أول ظهور لاستوديو قنوات ثمانية قبل السوبر السعودي (صورة)

أبرز البرامج الجديدة

كشفت القناة عن ثلاثة برامج رئيسية ستُعرض على شاشة قناة "ثمانية" في الموسم المقبل، وهي:

"ضربة حرة" – تقديم إبراهيم البكيري.

"تحدي الثلاثين" – إعداد مساعد الفوزان.

برنامج خاص بـ "صهيب قدس".

كما ستقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية المصاحبة، داخل وخارج الملعب، لتعزيز تجربة المشاهدة للجمهور.