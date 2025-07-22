بضغوط من الساحلي.. الأفريقي التونسي يقدّم عرضاً أخيراً إلى أيمن الحرزي

قدمت إدارة نادي الأفريقي التونسي عرضاً أخيراً من أجل حسم صفقة التعاقد مع اللاعب أيمن الحرزي نجم فريق الاتحاد المنستيري في الموسم الجديد.

ويرغب نادي الأفريقي في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 30 عاماً لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بناءً على طلب المدرب محمد الساحلي المدير الفني الجديد للأفريقي.

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وينتهي عقد جناح الاتحاد المنستيري في شهر يونيو المقبل، وسبق له أن لعب مع أندية: شبيبة القيروان، والصفاقسي، قبل رحيله إلى الخالدية، والرفاع، في الدوري البحريني.

وانضم الحرزي إلى صفوف الاتحاد المنستيري، في صيف 2024، عقب نهاية عقده مع الرفاع البحريني.

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وسجل الجناح المخضرم 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة بقميص الاتحاد المنستيري.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأفريقي قطع خطوة جديدة من أجل حسم الصفقة بعرض أخير تبلغ قيمة 400 ألف دينار تونسي، بجانب امتيازات مالية تتعلق بمنح الاتحاد المنستيري نسبة من إعادة بيع اللاعب.

ويضغط محمد الساحلي مدرب الأفريقي لحسم الصفقة لتدعيم مركز الجناح الأيمن، خاصة أنه يجيد أداء الأدوار الدفاعية بجانب أنه يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب.

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ويرفض الاتحاد المنستيري حتى الآن بيع لاعبه، كما أن إدارة الأفريقي قررت عدم التقدم بأي عروض أخرى لضم اللاعب وحال عدم حسم الصفقة، خلال شهر يوليو الجاري، والبحث عن جناح آخر.