الأرقام القياسية وضعت ليكسرها الهلال

حقق الهلال فوزا مهما بنتيجة 3/1 على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي في قمة مباريات الجولة الـ22.

ووسع الفوز الفارق في الصدارة لصالح الهلال، إلى تسع نقاط عن أقرب منافسيه النصر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

لكن مكاسب الهلال من الفوز على الاتحاد تتخطى كل هذا، إلى أرقام قياسية حققها، وأخرى اقترب من حسمها بفضل تحقيقه فوزا جديدا.

وفيما يأتي الأرقام القياسية التي حققها الهلال في المباراة ضد الاتحاد، والأرقام التي اقترب منها: