الأرقام القياسية وضعت ليكسرها الهلال
حقق الهلال فوزا مهما بنتيجة 3/1 على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي في قمة مباريات الجولة الـ22.
ووسع الفوز الفارق في الصدارة لصالح الهلال، إلى تسع نقاط عن أقرب منافسيه النصر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة.
لكن مكاسب الهلال من الفوز على الاتحاد تتخطى كل هذا، إلى أرقام قياسية حققها، وأخرى اقترب من حسمها بفضل تحقيقه فوزا جديدا.
وفيما يأتي الأرقام القياسية التي حققها الهلال في المباراة ضد الاتحاد، والأرقام التي اقترب منها:
أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري السعودي
كان الهلال قد نجح في كسر الرقم القياسي لأكثر عدد مباريات يحقق فيها أي فريق الفوز المتتالي في الدوري السعودي، عقب تجاوز الاتفاق يوم الإثنين الماضي بهدفين نظيفين؛ إذ وصل للفوز رقم الـ14 تواليا.
والرقم الأصلي كان مسجلًا باسم النصر، بواقع 13 انتصارًا متتاليًا حققه موسم 2013/2014.
وذلك الرقم وصل به الهلال للمباراة رقم 15 بتحقيق الفوز على الاتحاد، ولا يزال قابلًا للارتفاع.
جيسوس ورقم فريد
كانت مواجهة الاتحاد هي المباراة رقم 40 للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال في الدوري السعودي للمحترفين.
وخلال هذه المباريات حصد المدرب البرتغالي 100 نقطة من أصل 120 نقطة في الدوري السعودي، كأسرع مدرب على الإطلاق يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري السعودي.
سعود عبدالحميد العميل المزدوج
صاحب الهدف القاتل في المباراة سعود عبدالحميد، الذي سجل الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 67، ورفض الاحتفال بهدفه، أصبح ثاني لاعب يسجل للفريقين في كلاسيكو السعودية
وعبد الحميد الذي انتقل للهلال من الاتحاد، سجل في مرمى الهلال عام 2021، واتبع خطى مختار فلاتة الذي سجل عامي 2014 و2018.
أكبر عدد نقاط في موسم واحد
في الدوري السعودي للمحترفين، يشترك الهلال مع الاتحاد في تسجيل أكبر عدد من النقاط في موسم واحد، بواقع 72 نقطة.
ويملك الهلال الآن 62 نقطة، ولا يحتاج سوى 10 نقاط فقط لمعادلة ذلك الرقم من جديد، و11 من أجل تجاوزه.
الهلال الآن أمامه 36 نقطة متبقية في الدوري السعودي، أي أنه يحتاج لتحقيق ثلث تلك النقاط فقط، ليحصد الرقم القياسي لنفسه، ويفض الشراكة مع الاتحاد.
ولن تكون تلك مشكلة على الأرجح في ظل تحقيق الفريق معدل نقاط يصل إلى 2.8 نقطة في كل مباراة، أي أن الزعيم قد يحسم الرقم لصالحه خلال أربع أو خمس مباريات فقط.
أكبر عدد أهداف في موسم واحد
أكثر فريق نجح في تسجيل أهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين هو الهلال، عندما أحرز 74 هدفًا موسم 2019/2020.
وذلك الرقم القياسي يهدده الهلال بنفسه هذا الموسم، بعد أن وصل للهدف رقم 67 وأصبح ينقصه سبعة أهداف فقط لمعادلة رقم 2020 وثمانية لكسره.
وهذا في الواقع واحد من أسهل الأرقام التي يمكن للهلال كسرها، حيث يحتاج الفريق إلى ثمانية أهداف في 12 جولة متبقية، وهو يسجل بمعدل ثلاثة أهداف كل مباراة في الأساس، أي قد نجده يكسر ذلك الرقم في ظرف ثلاث جولات فقط.
أطول سلسلة انتصارات عالمية
عالميًا ينافس الهلال حاليًا على لقب الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية في العالم؛ إذ وصل للمباراة رقم 25 الآن، ويحتاج فقط لانتصارين لمعادلة فريق ذا نيو سينتس الويلزي.
وعادل الهلال بالفوز على الاتحاد رقم أياكس أمستردام الهولندي، الذي حقق 25 فوزًا موسم 1971/1972.