أحدث تطورات صفقة انتقال نيمار إلى الهلال

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الأحد، إن الهلال السعودي بات قريبًا من ضم نيمار من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وإن البرازيلي سيصبح حال انتقاله ثاني أعلى لاعب أجرًا في العالم.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فأن نيمار حال انتقاله لدوري المحترفين السعودي سيصبح "ثاني أعلى لاعب أجرًا في العالم" خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم أن المصدر لم يكشف عن قيمة العرض فقد وصفه بأنه "لا يُرفض"، مشيرًا إلى أن الناديين باتا على أعتاب التوصل لاتفاق.