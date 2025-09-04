هل تحسم مواجهة الأهلي مصير يانيك فيريرا؟

أثارت هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة للدوري المصري الشكوك حول المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وجمع الزمالك 10 نقاط خلال 5 مباريات بعد الفوز على مودرن سبورت وفاركو وسيراميكا كليوباترا كما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحسم جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مصير المدرب البلجيكي بالبقاء رغم مطالب بعض الجماهير بإقالة المدرب من منصبه.

رهان جون إدوارد

رفض المدير الرياضي للزمالك فكرة الإطاحة مبكراً بالمدرب البلجيكي الذي كان صاحب قرار تعيينه واختياره بعد أن رفض تجديد عقد أيمن الرمادي المدرب السابق.

وتبقى قرار إقالة فيريرا بعد 5 جولات فقط بمثابة فشل ذريع للمدير الرياضي في اختبار مهم للغاية وهو تعيين المدير الفني.

وفضل المدير الرياضي الإبقاء على فيريرا ومنحه فرصة جديدة في المرحلة القادمة خاصة مع زيادة التناغم بين لاعبي الفريق الأبيض.

أزمة الشرط الجزائي

الزمالك فضل بقاء فيريرا أيضاً تجنباً للدخول في أزمة الشرط الجزائي حال الإطاحة بالمدرب البلجيكي.

ويأمل الزمالك تجنب الدخول في دوامة سداد مبالغ مالية أخرى للمدربين تجنباً لأزمة إيقاف القيد.

وفضل جون إدوارد عدم تكرار أزمات الماضي وإقالة المدرب مبكراً ومنحه فرصة كاملة.

مواجهة الأهلي الفاصلة

تشير العديد من المصادر إلى أن مصير يانيك فيريرا سيكون مرتبطاً بنسبة كبيرة بمباراة الأهلي في الجولة التاسعة للدوري.

ويخوض الزمالك مواجهة ضد المصري يومي 12 سبتمبر الجاري ثم يخرج لمواجهة الإسماعيلي يوم 18 من الشهر ذاته..

ويلعب الزمالك مع الجونة يوم 23 سبتمبر الجاري ثم يواجه الأهلي يوم 29 من الشهر ذاته.

وستكون مواجهة الأهلي بمثابة اختبار حقيقي للمدرب فيريرا وربما تحسم مصيره خاصة أنها تأتي قبل مواجهة واحدة من فترة التوقف الدولي.