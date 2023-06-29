آلان شيرار عن اقتراب هاري كين من بايرن ميونخ: سأقود سيارته بنفسي

علق آلان شيرار، مهاجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، على الأنباء التي ربطت هاري كين، نجم توتنهام، بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

وينافس هاري كين نظيره شيرار على لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويمتلك كين 213 هدفا في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كثاني أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة خلف شيرار، الذي أحرز 260 هدفا مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد.