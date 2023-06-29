آلان شيرار عن اقتراب هاري كين من بايرن ميونخ: سأقود سيارته بنفسي
علق آلان شيرار، مهاجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، على الأنباء التي ربطت هاري كين، نجم توتنهام، بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.
وينافس هاري كين نظيره شيرار على لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
ويمتلك كين 213 هدفا في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كثاني أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة خلف شيرار، الذي أحرز 260 هدفا مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد.
وقال شيرار مازحا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الخميس: "في حال أراد هاري كين الانتقال إلى بايرن سأقود سيارته بنفسي إلى هناك، سأفعل أي شيء لحماية رقمي باعتباري الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا، لقد سجل هاري 213 هدفا".
واستدرك قائلا: "لكن في الحقيقة أي أمل لي في بقاء الرقم قد يكون صعبا، هاري كين يبلغ من العمر 30 عاما ويعتني بنفسه وابتعد عن الإصابات الكبيرة، أعتقد أنه قادر على الذهاب لبايرن ميونخ والعودة في خلال عامين ليسجل أهدافا أخرى ويتجاوز رقمي، ومع ذلك أعطوني المفاتيح وسأقود السيارة بنفسي".
وكانت صحيفة "ذا صن"، قد نقلت عن الصحفي الألماني الموثوق كريستيان فالك، قوله إن بايرن واثق من إنجاز الصفقة، بسبب اتفاق بين رئيس نادي توتنهام دانييل وليفي، وقائد المنتخب الإنجليزي.
وأوضح: "بايرن ميونخ لم يكن ليقدم عرضًا لو لم يكن متأكدا من رحيل هاري كين، كانت الخطوة الأولى هي توضيح التفاصيل مع عائلة اللاعب ثم تقديم العرض".
يذكر أن الإنجاز الأفضل في مسيرة كين هو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 مع فريقه و"يورو 2020" مع منتخب إنجلترا.
ويتبقى لهاري كين موسم واحد في تعاقده مع توتنهام هوتسبير.