أعلن نادي أبها السعودي، الناشط بدوري "يلو" للدرجة الأولى (القسم الثاني) تعاقده مع المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وسيكون التونسي إقبال الرواتبي مدرب النجم الساحلي السابق مدربا مساعدا للشابي في الجهاز الفني لأبها، بينما سيكون مواطنهما بلال السويسي مدربا للحراس.

وهبط نادي أبها تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى دوري يلو في نهاية موسم 2023-2024 بعد حلوله في المركز 16 برصيد 32 نقطة في ترتيب دوري المحترفين.

وسبق للشابي قيادة أبها خلال الفترة من 2018 حتى 2021 عندما حقق معه الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقاد الشابي أبها في تجربته الأولى في 2018 لتحقيق أول إنجاز وذلك بتصدر ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى (دوري يلو) والصعود الى دوري المحترفين وفي أول ظهور للفريق في دوري الأضواء استطاع المدرب التونسي أن ينهي الدوري في المركز التاسع.

وفي الموسم التالي صارع الفريق للبقاء بين الكبار قبل أن تنتهي مسيرة الشابي مع النادي في مطلع موسم 2021 .

ويخوض الشابي مساء اليوم الأربعاء أول مباراة في قيادة أبها في مواجهة نيوم وديا استعدادا للموسم الجديد.

يشار إلى أن نادي أبها ضم أيضا صانع الألعاب التونسي سعد بقير الذي خاض تجربة لافتة مع النادي تألق خلالها مع الفريق في مواجهة كبار الكرة السعودية.