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رياضة

عروض إنجليزية لنجم منتخب مصر

عروض إنجليزية لنجم منتخب مصر
مصطفى محمد مع منتخب مصر
إرم نيوز
إرم نيوز
03 يوليو 2024، 4:36 م

كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، أن المهاجم الشاب تلقى عروضًا من أندية بالدوري الإنجليزي.

 

 

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مصطفى يرغب في خوض تجربة خارج نانت وبالتحديد بالدوري الإنجليزي.

وأضاف: "هناك اهتمام من أندية توتنهام وإيفرتون وأستون فيلا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "مصطفى يمتلك أيضا عروضًا من فرنسا وإسبانيا، ولكنه يفضل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة".

وأتم بأن مصطفى سيعقد جلسة مع مسؤولي نانت لمعرفة طلباتهم في التخلي عنه من الناحية المادية.

 

 

ويرتبط مصطفى محمد بعقد ممتد مع نانت الفرنسي حتى صيف 2027.

وخاض مصطفى محمد مع فريق نانت 80 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 19 هدفًا، وساهم في صناعة 7 أهداف.

ويغيب مصطفى محمد عن أولمبياد باريس 2024، مع المنتخب الأولمبي المصري، بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الأول أمام غينيا بيساو، في المباراة التي أقيمت 10 يونيو الماضي.

 

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