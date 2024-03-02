ليس صن داونز.. الأهلي قد يصطدم بهذا الفريق في الثالثة عصرًا
حسم ماميلودي صن داونز صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بفوزه بهدف دون ردٍ على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، ليبتعد بذلك عن مواجهة الأهلي في ربع نهائي البطولة القارية.
ورفع الفريق الجنوب أفريقي رصيده إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق 3 نقاط على مازيمبي ليتأهلا سويًا إلى دور الثمانية.
وابتعد "صن داونز" بعد فوزه وتصدّره للمجموعة عن طريق الأهلي في الدور ربع النهائي، بعد تصدر الفريق الأحمر صدارة المجموعة الرابعة، ليواجه أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثلاث الأخرى.
ويترقب الأهلي باقي نتائج مباريات، اليوم، من الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، من أجل معرفة أصحاب مراكز الوصافة ومنافسيه المحتملين في ربع النهائي.
وكان الأهلي بدوره حقق الفوز، أمس، على يانغ أفريكانز بهدف دون ردٍ، ليصعد إلى ربع النهائي متصدرًا لمجموعته.
ويمكن للأهلي أن يلاقي مازيمبي الكونغولي في دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال، خاصة أن الأخير حلَّ وصيفًا في مجموعته.
وحال تأكد مواجهة الأهلي لنظيره مازيمبي، فمن المقرر أن يحدد النادي الكونغولي موعد الثالثة عصرًا للقاء الذي سيقام على أرضه، وهو أمر دائمًا ما يغضب الفريق المصري، ولا يشعر لاعبيه بالراحة في ظل اللعب خلال هذا التوقيت في ظل ارتفاع نسبة الرطوبة.
ولم يستطع أي نادٍ مصري الفوز أو التعادل مع مازيمبي على أرضه في ملعب لوبومباشي، كما أن تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع الفريق الكونغولي خالية من الأهداف، حيث لم يستطع أي فريق مصري هزَّ شباك مازيمبي على أرضه.
ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا.