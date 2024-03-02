ليس صن داونز.. الأهلي قد يصطدم بهذا الفريق في الثالثة عصرًا

حسم ماميلودي صن داونز صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بفوزه بهدف دون ردٍ على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، ليبتعد بذلك عن مواجهة الأهلي في ربع نهائي البطولة القارية.

ورفع الفريق الجنوب أفريقي رصيده إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق 3 نقاط على مازيمبي ليتأهلا سويًا إلى دور الثمانية.

وابتعد "صن داونز" بعد فوزه وتصدّره للمجموعة عن طريق الأهلي في الدور ربع النهائي، بعد تصدر الفريق الأحمر صدارة المجموعة الرابعة، ليواجه أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثلاث الأخرى.