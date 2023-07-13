مباراة الأهلي والزمالك.. احتراق كابل الـ VAR يتسبب في حريق باستاد القاهرة (صور)

ويستعد الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته آخر موسمين، لمواجهة الزمالك غريمه المحلي اليوم الخميس، قبل مواجهة "المقاولون العرب" يوم 16 من الشهر الجاري، ثم اللعب ضد حرس الحدود بعدها بثلاثة أيام.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، نشب حريق بسبب كابل الكهرباء المسؤول عن تشغيل جهاز VAR بالملعب، فيما تعامل رجال الإطفاء سريعًا مع الأمر.

وقال مصدر من استاد القاهرة لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستقام في موعدها الطبيعي، خاصة وأن الحريق محدود جدًا، وتم التعامل معه سريعًا ونجح رجال الإطفاء في إخماده.

وأضاف: "سنحاول توفير "كابل" جديد لتقنية الفيديو، وإن لم تعمل تلك التقنية فلا مانع، فالمباراة ستقام بشكل طبيعي بدونها إن لم يتم حل المشكلة.