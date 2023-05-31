لامين يامال يسجل هدفًا صاروخيًا في مرمى فرنسا (فيديو)
سجل لامين يامال نجم منتخب إسبانيا للشباب ونادي برشلونة هدفًا صاروخيًا رائعًا لمنتخب بلاده في شباك فرنسا، خلال مباراة الفريقين في كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عامًا.
وخسرت إسبانيا في نصف النهائي أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الهدف الوحيد الذي سجله لامين يامال ذو الأصول المغربية.
واستلم "لامين يامال" الكرة من خارج منطقة الجزاء، وسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى، سكنت الشباك، لتعلن تقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 69.
ولم يهنأ المنتخب الإسباني بهدف لامين يامال، حتى أحرز منتخب فرنسا 3 أهداف ليخطف تذكرة المباراة النهائية.
وقلب المنتخب الفرنسي النتيجة، حيث أحرز لاعبوه ماتيس لامبوردي، ويانيس إيسوفو، وتيديام جوميس، 3 أهداف على التوالي في الدقائق 73 و80 و91.
وسيلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في المباراة النهائية المقرر إجراؤها، يوم الجمعة، في بودابست.
وهذه هي المرة الثانية التي سيلعب فيها المنتخبان، حيث لعبا من قبل في دور المجموعات، وفاز الألمان على الفرنسيين. 3-1.