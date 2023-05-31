لامين يامال يسجل هدفًا صاروخيًا في مرمى فرنسا (فيديو)

وقلب المنتخب الفرنسي النتيجة، حيث أحرز لاعبوه ماتيس لامبوردي، ويانيس إيسوفو، وتيديام جوميس، 3 أهداف على التوالي في الدقائق 73 و80 و91.

وسيلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في المباراة النهائية المقرر إجراؤها، يوم الجمعة، في بودابست.

وهذه هي المرة الثانية التي سيلعب فيها المنتخبان، حيث لعبا من قبل في دور المجموعات، وفاز الألمان على الفرنسيين. 3-1.